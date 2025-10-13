13 de octubre de 2025 Inicio
Doble femicidio en Córdoba: al cadáver hallado en Concordia le faltan la cabeza y los brazos y podría tratarse de Martín Palacios

La Policía de Entre Ríos no lo confirmó, pero todo parece indicar que sería el dueño del Toyota Corolla que abordó Pablo Laurta para llegar a Córdoba y cometer el doble femicidio de Luna Giardona y Mariel Zamudio.

El jefe departamental de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, informó este lunes que el cuerpo sin vida encontrado en un camino rural en Yerua fue desmembrado y le faltan la cabeza y los brazos. Según la investigación, podría tratarse de Martín Palacios, el dueño del Toyota Corolla que abordó Pablo Laurta para llegar a Córdoba y cometer el doble femicidio de Luna Giardona y Mariel Zamudio.

En diálogo con C5N, González indicó que a las 16.30 fue encontrado "el cuerpo de una persona que carece de las extremidades superiores y de la cabeza, en estado de descomposición y sin ropa".

El hallazgo fue posible gracias a las imágenes registradas por una cámara de seguridad ubicada a 14 kilómetros del lugar, en las que se lo ve a Laurta bajar solo del vehículo, desde el asiendo del conductor.

"Se realizó un seguimiento por cámaras. En el día de hoy se pudo establecer que el vehículo que nos interesaba, que tenía salida el día 8 a las 16 horas por Victoria, es ubicado en una estación de servicio próxima a este lugar. Eso nos hizo suponer de tener que focalizar la búsqueda", indicó González, quien reconoció que "el contexto hace que pueda tratarse de Martín Palacios", aunque no se atrevió a confirmarlo.

"En esto hay que actuar con cautela. Se anotició a la familia de lo que acabamos de encontrar. Ahora viene todo un proceso que tiene que ver con el reconocimiento para determinar si es Martín", añadió.

Por su parte, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, comentó que la Policía uruguaya le informó que Laurta "alquiló una cabaña del lado de Uruguay y tiene su vehículo parado ahí".

"Evidentemente fue un plan criminal. Cruzó el río Uruguay en una piragua, la escondió cerca de Puerto Yeruá y está secuestrada. Su derrotero iba a ser Gualeguaychú, Puerto Yeruá y cruzar nuevamente a Uruguay", resumió Roncaglia.

