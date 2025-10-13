Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores en la Ciudad de Buenos Aires

13 de octubre de 2025 Inicio
El distrito renueva sus bancas en el Congreso con una amplia variedad de fuerzas políticas y postulantes que buscan captar el voto de los porteños.

La Ciudad de Buenos Aires definirá representantes para 13 bancas de diputados y 3 de senadores en 2025.

A menos de dos meses de las elecciones legislativas nacionales 2025, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para renovar sus bancas en el Congreso. Con 17 listas para diputados y 15 para senadores, la contienda refleja tanto la fortaleza de los partidos tradicionales como la aparición de nuevas fuerzas. El distrito porteño se convierte así en un escenario clave para anticipar tendencias de cara a los próximos comicios presidenciales.

Entre las candidaturas más destacadas para la Cámara baja están La Libertad Avanza, con Alejandro Fargosi al frente y Patricia Holzman en segundo lugar, y Fuerza Patria, encabezada por Itaí Hagman. También compiten Ciudadanos Unidos, Coalición Cívica, Potencia y el Frente de Izquierda, cada uno con figuras y propuestas para captar al electorado porteño.

El escenario para senadores se muestra igualmente competitivo. El PRO presenta a Patricia Bullrich como cabeza de lista, mientras que la unidad del peronismo es liderada por Mariano Recalde. Ciudadanos Unidos y Coalición Cívica también presentan candidatos con experiencia legislativa, en un contexto marcado por la fragmentación política y las alianzas estratégicas.

Candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones 2025

La Libertad Avanza

  • Alejandro Fargosi
  • Patricia Holzman
  • Nicolás Emma
  • Sabrina Ajmechet
  • Fernando De Andreis
  • Antonela Giampieri
  • Andrés Leone
  • Valeria Rodrigues Trimarchi
  • Fernando Pedrosa
  • María Fernanda Araujo
  • Lautaro Saponaro
  • Paloma Linik
  • Juan Manuel Bensusan
  • Guadalupe Baulos
  • Roberto Andrés Campos
  • Daiana Bravo Ckacka
  • Héctor Francisco Aguirre
  • Cristina Liliana Ballesteros
  • Alberto Arco
  • María Vildoza

Fuerza Patria

  • Itaí Hagman
  • Kelly Olmos
  • Santiago Roberto
  • Lucía Cámpora
  • Ernesto Giacomini
  • Mara Brawer
  • Juan José Tufaro
  • Natalia Salvo

Ciudadanos Unidos

  • Martín Lousteau
  • Piera Fernández
  • Gustavo Marangoni
  • Yesica Barreto

Frente de Izquierda y de Trabajadores

  • Myriam Bregman
  • Gabriel Solano
  • Mercedes de Mendieta
  • Patricio Del Corro
  • Celeste Fierro
  • Mariano Rosa
  • Vanina Biasi
  • Pablo Almeida
  • Lourdes Oliverio
  • Federico Puy
  • María Carla Rodríguez
  • Diego Saavedra
  • Ileana Celotto

Movimiento Ciudadano

  • Alejandro Katz
  • Diana Maffia
  • Gabriel Puricelli Yañez
  • María Rachid
  • Pedro Núñez
  • Valeria Silvana Llobet
  • Adrián Omar Helien
  • Valeria Karina Odetti
  • Julián D’Angelo
  • Ana Elisa Wortman
  • Juan Martín Graña
  • Silvia Sánchez Puch
  • Fernando Manuel Suárez

Coalición Cívica

  • Hernán Reyes
  • Cecilia Ferrero
  • Jorge Giorno
  • Silvia Pace
  • Facundo Del Gaiso
  • Vanina Squetino
  • Francisco Rosati Díaz
  • Soledad Aulita
  • Andrés Balcarce
  • Florencia Markarian
  • Diego Falcón
  • Mónica Machin
  • Manuel Huergo

Unidad Popular

  • Claudio Lozano
  • Eva Koutsovitis
  • Jonatan Baldiviezo
  • Nina Burgo
  • Pablo Bergel

Nuevo Más

  • Federico Winokur
  • Violeta Alonso
  • Matías Brito
  • Mariana Rueda Kramer
  • Alejandro Leiva
  • Natacha Haeberer
  • Roberto Sáenz
  • Lucía Waldman
  • Roque Parra
  • Sol Attadia
  • Julián Luciano
  • Leila Argüello
  • Juan Pablo Pardo Calderón

Integrar

  • Claudio “Turco” García

Para Adelante

  • Sergio Abrevaya

Potencia

  • Ricardo López Murphy
  • Bernarda Fait
  • Leopoldo Sahores
  • Isabel Cospito
  • Carlos Rodríguez

Frente Patriota Federal

  • César Biondini
  • Cintia Lozada
  • Federico Rosas
  • Sabrina Mansilla Coria
  • Daniel Alejandro Zeleneñki
  • Gladys Fabiana Auce
  • Héctor Daniel Jaime
  • Silvia Cristina Javorcic
  • Leandro Nicolás Padula
  • Lorena Barcia Dufour
  • Diego Alejandro Recarey
  • Analía Verónica Cardozo
  • Nicolás Omar Blanco

Partido Comunista

  • Antonella Bianco
  • Ignacio Cámpora
  • Cristina Adriana Ibarra
  • Rocco Carbone
  • María Luisa León
  • Manuel Santos
  • Laura Natalia Minghetti
  • Raúl Carou
  • Zaira Abrahaan Hom
  • Marcelo Fabián Rodríguez
  • Hebe Ailén Montenegro
  • Dardo Prusak
  • María Dolores Fernández

Movimiento Plural

  • Marcelo Peretta
  • Jimena Castiñeira Arce
  • Elisa Nieto
  • Jorge Ferris
  • Cecilia Contreras
  • Diego Ludueña
  • Malvina Starker
  • Juan Manuel García
  • Gabriela Obregón
  • Luis Emilio Simes
  • María Cecilia Bonzo
  • Francisco González

UCD

  • Marcelo Portas Dalmau

Nuevos Aires

  • Daniel Andrés Lipovetzky
  • Isabel Ángela Figueroa
  • Franco Ariel Mangione
  • Mayra Ayelén Azpelicueta
  • Tomás Raúl Hoerth Alconada
  • Ludmila Rombolá
  • Fernando Pereyra
  • Claudia Alejandra Centola
  • Tomás Ezequiel Novile
  • Mariela Carrió
  • Héctor Benjamín Lorenzetti
  • Mariela Giselle Szmulewicz
  • Hernán Darío Mielniczuk

Partido Socialista Auténtico

  • Mario Francisco Mazzitelli
  • Flor del Rocío Armas Asmad
  • Ariel Arnaldo Rodríguez
  • María Lucila Guadalupe Lancioni
  • Facundo Tomás Muscatello
  • María Cristina Figueroa
  • Luis Oscar Sierra Estrada
  • Mercedes Carolina Carabajal
  • Marcelino Iñigo Ledesma
  • Patricia Ortega Alfaro
  • Carlos Alberto Quintana
  • María Florencia Merele
  • Jorge Daniel Lugones
Senado
La contienda electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluye 15 listas que buscan ocupar 3 escaños en el Senado en las Elecciones 2025.

Candidatos a senadores por la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones 2025

La Libertad Avanza

  • Patricia Bullrich
  • Agustín Monteverde
  • Pilar Ramírez
  • Carlos Torrendell

Fuerza Patria

  • Mariano Recalde
  • Ana Arias

Ciudadanos Unidos

  • Graciela Ocaña
  • Martín Ocampo

Frente de Izquierda y de Trabajadores

  • Cristian Castillo
  • Mercedes Trimarchi

Movimiento Ciudadano

  • Esteban Paulón
  • Daniela Soldano

Coalición Cívica

  • Marcela Campagnoli
  • Claudio Cingolani

Nuevo Más

  • Héctor Heberling
  • María Belén D’Ambrosio

Para Adelante

  • Facundo Manes
  • Carla Pitiot

Alianza Potencia

  • Juan Martín Paleo
  • Ana Luisa Paulessu

Frente Patriota Federal

  • Ángel Romero
  • Alicia Quinodoz

UCD

  • Diego Guelar
  • Luciana Minassian

Partido Comunista

  • Ariel Elger
  • Nuria Giniger

Movimiento Plural

  • Gustavo D’Elía
  • Mariana Funes Llaneza

Nuevos Aires

  • Agustín Dante Rombolá
  • Marina Gabriela Pérez Damil

Partido Socialista Auténtico

  • Francisco Moreno Guirado
  • Elsa Mercedes Morales
