Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores en la Ciudad de Buenos Aires

A menos de dos meses de las elecciones legislativas nacionales 2025, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para renovar sus bancas en el Congreso. Con 17 listas para diputados y 15 para senadores, la contienda refleja tanto la fortaleza de los partidos tradicionales como la aparición de nuevas fuerzas. El distrito porteño se convierte así en un escenario clave para anticipar tendencias de cara a los próximos comicios presidenciales.
Entre las candidaturas más destacadas para la Cámara baja están La Libertad Avanza, con Alejandro Fargosi al frente y Patricia Holzman en segundo lugar, y Fuerza Patria, encabezada por Itaí Hagman. También compiten Ciudadanos Unidos, Coalición Cívica, Potencia y el Frente de Izquierda, cada uno con figuras y propuestas para captar al electorado porteño.
El escenario para senadores se muestra igualmente competitivo. El PRO presenta a Patricia Bullrich como cabeza de lista, mientras que la unidad del peronismo es liderada por Mariano Recalde. Ciudadanos Unidos y Coalición Cívica también presentan candidatos con experiencia legislativa, en un contexto marcado por la fragmentación política y las alianzas estratégicas.