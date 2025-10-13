Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores en la Ciudad de Buenos Aires El distrito renueva sus bancas en el Congreso con una amplia variedad de fuerzas políticas y postulantes que buscan captar el voto de los porteños. Por







La Ciudad de Buenos Aires definirá representantes para 13 bancas de diputados y 3 de senadores en 2025.

A menos de dos meses de las elecciones legislativas nacionales 2025, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para renovar sus bancas en el Congreso. Con 17 listas para diputados y 15 para senadores, la contienda refleja tanto la fortaleza de los partidos tradicionales como la aparición de nuevas fuerzas. El distrito porteño se convierte así en un escenario clave para anticipar tendencias de cara a los próximos comicios presidenciales.

Entre las candidaturas más destacadas para la Cámara baja están La Libertad Avanza, con Alejandro Fargosi al frente y Patricia Holzman en segundo lugar, y Fuerza Patria, encabezada por Itaí Hagman. También compiten Ciudadanos Unidos, Coalición Cívica, Potencia y el Frente de Izquierda, cada uno con figuras y propuestas para captar al electorado porteño.

El escenario para senadores se muestra igualmente competitivo. El PRO presenta a Patricia Bullrich como cabeza de lista, mientras que la unidad del peronismo es liderada por Mariano Recalde. Ciudadanos Unidos y Coalición Cívica también presentan candidatos con experiencia legislativa, en un contexto marcado por la fragmentación política y las alianzas estratégicas.

Candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones 2025 La Libertad Avanza Alejandro Fargosi

Patricia Holzman

Nicolás Emma

Sabrina Ajmechet

Fernando De Andreis

Antonela Giampieri

Andrés Leone

Valeria Rodrigues Trimarchi

Fernando Pedrosa

María Fernanda Araujo

Lautaro Saponaro

Paloma Linik

Juan Manuel Bensusan

Guadalupe Baulos

Roberto Andrés Campos

Daiana Bravo Ckacka

Héctor Francisco Aguirre

Cristina Liliana Ballesteros

Alberto Arco

María Vildoza

Fuerza Patria Itaí Hagman

Kelly Olmos

Santiago Roberto

Lucía Cámpora

Ernesto Giacomini

Mara Brawer

Juan José Tufaro

Natalia Salvo