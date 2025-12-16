17 de diciembre de 2025 Inicio
CABA: en noviembre, una familia tipo necesitó más de $2 millones para ser de clase media

Así lo informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. Además, requirió casi $1.310.000 para no ser pobre y más de $700.000 para no caer en la indigencia.

Una familia tipo necesitó más de $2 millones para ser de clase media en noviembre en CABA.

Una familia tipo necesitó más de $2 millones para ser de clase media en noviembre en CABA.

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) informó que una familia tipo requirió tener ingresos por al menos $2.076.904,91 en noviembre para ser considerada de clase media en el territorio porteño.

Subte D y H extenderá horarios durante esta semana por distintos eventos. 
En un informe, el Idecba expuso que la Canasta Total se situó en $1.661.523,93 para una familia tipo que integra el sector medio "frágil" y para ser de clase media se ubicó en $2.076.904,91. Además, necesitó al menos $1.308.061,26 para no caer en el umbral de la pobreza y $703.325 para no ingresar en la franja de la indigencia.

Un hogar forma parte del sector de clase media cuando cuenta con ingresos equivalentes entre 1,25 y 4 veces el monto de la Canasta Total, que marca los recursos primordiales para acceder a servicios y bienes fundamentales para una familia, como alimentos, transporte, salud o educación.

Clase media noviembre CABA datos oficiales
Una familia tipo necesitó más de $2 millones para ser de clase media en noviembre en CABA.

Una familia tipo necesitó más de $2 millones para ser de clase media en noviembre en CABA.

El análisis del organismo fue publicado luego de que diera a conocer que la inflación en la ciudad de Buenos Aires se aceleró al 2,4% mensual en noviembre, traccionada por Recreación, Cuidado personal, Restaurantes, Transporte y Vivienda, por lo que acumula una suba de 28,3% en lo que va de 2025. Se trató del tercer mes consecutivo por encima del 2% de variación intermensual.

Los rubros con mayores subas fueron Recreación y Cultura (4%), Cuidado personal, protección social y otros productos (3,7%), Transporte (2,9%) y Restaurantes y Hoteles (2,7%). A su vez, los estacionales promediaron un alza del 0,9% y regulados 2,7%.

En este marco, dentro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que promedió 2,2%, los principales impulsos provinieron de Carnes y derivados (4,5%), Pan y cereales (2,0%) y Frutas (6,8%). En contrapunto se destacó Verduras, tubérculos y legumbres (-5,1%).

