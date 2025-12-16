16 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tras el escándalo, echaron a la policía que vendía contenido erótico en redes sociales

La secretaría de Seguridad porteña confirmó el desplazamiento de la oficial, identificada como Nicole Gabriela Verón, luego de la viralización del contenido. Argumentan que cometió un comportamiento contrario “a la ética y el decoro” a la fuerza.

Por
Nicole publicaba su contendio en Only Fans. 

Nicole publicaba su contendio en Only Fans. 

La policía de la Ciudad de Buenos confirmó este martes que echó de su cargo a la oficial Nicole Gabriela Verón, luego de que saliera a la luz que grababa y vendía contenido erótico en redes sociales con el uniforme de la fuerza porteña.

Gastronomía, historia y paisajes rurales definen las actividades del pueblo.
Te puede interesar:

Tiene pulperías, está cerca de Buenos Aires y se perfila como una gran opción para recorrer en el verano 2026

La resolución de la exoneración fue firmada por el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, donde aducen que “la conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público, colisionando palmariamente con los principios y valores rectores de la vocación policial".

La ahora exoficial tiene 25 años y contaba con tres años de servicio en la fuerza, donde en una primera instancia había sido apartada del cargo y se le abrió un sumario, hasta que este martes se confirmó su expulsión.

“Empecé a vender contenido en octubre, cuando entré en licencia. Yo no sabía que iba a pasar esto. Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba. Cuando una persona se encuentra de licencia médica en la policía, te descuentan la mitad del sueldo. Son $600.000 y no alcanza para mucho”, explicó en una entrevista por Telefe, a días de que explotara la noticia.

En la misma, describió: “Estoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado por un hecho de violencia de género que sufrí en junio por parte de mi expareja. Quedé con secuelas de epilepsia, tuve dos paros cardíacos a causa de esto".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Destaca por sus porciones abundantes y sus milanesas para compartir. 

Milanesa deliciosa y tragos: el bodegón barato de Buenos Aires que es una locura

El restaurante brasilero ofrece una variedad de comidas, postres y tragos. 

El bodegón de Buenos Aires con platos que te hacen sentir en Brasil

Baradero, historia y río en el norte de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos Aires que tiene un río muy antiguo

Un espacio que destaca por su cocina mediterránea, sus opciones para cualquier momento del día y una ubicación accesible para vecinos y visitantes.

Es una cantina moderna y está en Buenos Aires: milanesa de bife de chorizo, rissotto y más

El pueblo ideal para una escapada de turismo gastronómico en Buenos Aires. 

El escape rural a pocas horas de Buenos Aires que enamora con sus almacenes de campo

Algunos de los detenidos que formaban parte de una banda de pungas. 

Desbaratan en CABA una banda de pungas que facturaba 25 millones al mes

Rating Cero

La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.
play

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

play

Se realiza el único casting presencial para Gran Hermano 2026: cuatro cuadras de cola y los personajes más bizarros

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Muerte de Rob Reiner y Michel Singer: quién es Nick, el hijo detenido por el crimen de sus padres

Downey Jr. se muestra diplomático en todo momento, respetando enormemente la opinión de una leyenda como Martin Scorsese.

Le respondió a Scorsese: qué dijo Robert Downey Jr. sobre la opinión de que Marvel no es cine

Rachael Carpani integró el elenco de NCIS: Los Ángeles,McLeod’s Daughters y Against the Wall

Conmoción por la muerte de Rachel Carpani, protagonista de NCIS: Los Ángeles

Melissa McCarthy mostró su cambio físico en Saturday Night Live.

La impresionante transformación física de Melissa Mccarthy: bajó 40 kilos

últimas noticias

Anses confirmó los montos de las Asignaciones Familiares para enero.

Asignaciones Familiares de ANSES: monto confirmado con aumento para enero 2026

Hace 9 minutos
Boca y River ya conocen el calendario del Torneo Apertura 2026.

Así son los fixtures de River y Boca en el torneo Apertura 2026: todos los partidos

Hace 9 minutos
Esta rutina puede adaptarse a distintos niveles de intensidad.

El entrenamiento rápido de 7 minutos para hacer en casa: la ciencia respalda sus excelentes resultados

Hace 10 minutos
play
La primera temporada de Cien años de soledad ya está disponible en Netflix.

Filtraron cuándo se estrenará la parte 2 de Cien años de soledad en Netflix

Hace 13 minutos
El caso de la mujer que ingresó a la guardia con dolor de cabeza y terminó recibiendo un diagnósitco inesperado

Creía que el dolor de cabeza era normal y hasta le dijeron que tenía sinusitis pero un diagnóstico cambió todo

Hace 14 minutos