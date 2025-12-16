Tras el escándalo, echaron a la policía que vendía contenido erótico en redes sociales La secretaría de Seguridad porteña confirmó el desplazamiento de la oficial, identificada como Nicole Gabriela Verón, luego de la viralización del contenido. Argumentan que cometió un comportamiento contrario “a la ética y el decoro” a la fuerza. Por + Seguir en







Nicole publicaba su contendio en Only Fans.

La policía de la Ciudad de Buenos confirmó este martes que echó de su cargo a la oficial Nicole Gabriela Verón, luego de que saliera a la luz que grababa y vendía contenido erótico en redes sociales con el uniforme de la fuerza porteña.

La resolución de la exoneración fue firmada por el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, donde aducen que “la conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público, colisionando palmariamente con los principios y valores rectores de la vocación policial".

La ahora exoficial tiene 25 años y contaba con tres años de servicio en la fuerza, donde en una primera instancia había sido apartada del cargo y se le abrió un sumario, hasta que este martes se confirmó su expulsión.

“Empecé a vender contenido en octubre, cuando entré en licencia. Yo no sabía que iba a pasar esto. Lo hice por necesidad, el sueldo no me alcanzaba. Cuando una persona se encuentra de licencia médica en la policía, te descuentan la mitad del sueldo. Son $600.000 y no alcanza para mucho”, explicó en una entrevista por Telefe, a días de que explotara la noticia.

En la misma, describió: “Estoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico prolongado por un hecho de violencia de género que sufrí en junio por parte de mi expareja. Quedé con secuelas de epilepsia, tuve dos paros cardíacos a causa de esto".