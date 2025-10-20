Chubut rematará bienes incautados por corrupción y narcotráfico para financiar obras públicas Se subastarán autos de alta gama, maquinaria y propiedades. El gobernador Ignacio Torres presentó los primeros bienes recuperados bajo la Ley de Extinción de Dominio. Por







Los bienes serán rematados para financiar obras de infraestructura.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó en Comodoro Rivadavia la primera presentación pública de bienes incautados en causas de corrupción y narcotráfico que serán rematados para financiar obras de infraestructura en la provincia.

Se trata de autos, camionetas, maquinaria vial valuada en más de $400 millones y viviendas que el Estado provincial recuperó mediante la Ley de Extinción de Dominio, sancionada en 2024. Los fondos recaudados se destinarán a obras pluviales en Comodoro Rivadavia.

chubut subasta narco Se trata de autos, camionetas y maquinaria vial.

“Recuperamos los bienes de la corrupción y el narcotráfico y los vamos a poner al servicio de los chubutenses”, sostuvo Torres, que calificó la iniciativa como “un antes y un después” en la provincia.

El mandatario destacó que este es “el primero de muchos remates” y afirmó que “los bienes que alguna vez fueron símbolo del delito y la impunidad ahora se transforman en herramientas de trabajo y esperanza”.