Chubut rematará bienes incautados por corrupción y narcotráfico para financiar obras públicas

Se subastarán autos de alta gama, maquinaria y propiedades. El gobernador Ignacio Torres presentó los primeros bienes recuperados bajo la Ley de Extinción de Dominio.

Por
Los bienes serán rematados para financiar obras de infraestructura.
Los bienes serán rematados para financiar obras de infraestructura.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó en Comodoro Rivadavia la primera presentación pública de bienes incautados en causas de corrupción y narcotráfico que serán rematados para financiar obras de infraestructura en la provincia.

Se trata de autos, camionetas, maquinaria vial valuada en más de $400 millones y viviendas que el Estado provincial recuperó mediante la Ley de Extinción de Dominio, sancionada en 2024. Los fondos recaudados se destinarán a obras pluviales en Comodoro Rivadavia.

chubut subasta narco
Se trata de autos, camionetas y maquinaria vial.

Se trata de autos, camionetas y maquinaria vial.

“Recuperamos los bienes de la corrupción y el narcotráfico y los vamos a poner al servicio de los chubutenses”, sostuvo Torres, que calificó la iniciativa como “un antes y un después” en la provincia.

El mandatario destacó que este es “el primero de muchos remates” y afirmó que “los bienes que alguna vez fueron símbolo del delito y la impunidad ahora se transforman en herramientas de trabajo y esperanza”.

chubut subasta narco
El gobernador Ignacio Torres encabezó la presentación pública de los bienes incautados en causas de corrupción.

El gobernador Ignacio Torres encabezó la presentación pública de los bienes incautados en causas de corrupción.

La medida forma parte de una política de "transparencia institucional" impulsada por el gobierno chubutense, que busca “devolver a la sociedad lo que durante años unos pocos se robaron”, señaló Torres.

