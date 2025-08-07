Finalizó el plazo: qué pasa si no me recategoricé en el monotributo de ARCA Es importante mantener tus datos actualizados y, si hubo un error u omisión, acercarte a una oficina de ARCA o gestionarlo desde su web oficial. Por







ARCA informó lo que sucederá a aquellos monotributistas que no hayan hecho este trámite. Pexels

El pasado 5 de agosto venció el plazo para realizar la recategorización obligatoria del Monotributo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) correspondiente al segundo semestre del 2025. Este trámite es fundamental para que cada contribuyente mantenga su correcta ubicación dentro de las categorías, según sus ingresos y actividad.

Si no realizaste la recategorización, ARCA puede hacerlo de forma automática, evaluando los movimientos registrados en tu cuenta y los comprobantes emitidos. Además, no recategorizarse puede traer sanciones, como multas económicas.

Qué sucede si no me recategoricé en el monotributo de ARCA

ARCA tiene la facultad de recategorizar de oficio a un monotributista si detecta discrepancias entre los ingresos reales y los declarados. Esta medida se aplica automáticamente cuando no se actualizan los datos en el plazo correspondiente.

Además del cambio de categoría, ARCA puede imponer sanciones económicas, como multas e intereses. En situaciones más graves, el contribuyente puede ser excluido del monotributo y pasar al régimen general, lo que representa una carga impositiva más elevada.