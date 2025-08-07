7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Finalizó el plazo: qué pasa si no me recategoricé en el monotributo de ARCA

Es importante mantener tus datos actualizados y, si hubo un error u omisión, acercarte a una oficina de ARCA o gestionarlo desde su web oficial.

Por
ARCA informó lo que sucederá a aquellos monotributistas que no hayan hecho este trámite.

ARCA informó lo que sucederá a aquellos monotributistas que no hayan hecho este trámite.

Pexels

El pasado 5 de agosto venció el plazo para realizar la recategorización obligatoria del Monotributo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) correspondiente al segundo semestre del 2025. Este trámite es fundamental para que cada contribuyente mantenga su correcta ubicación dentro de las categorías, según sus ingresos y actividad.

ARCA informó que hay ciertos usuarios del Monotributo que podrían recibir beneficios.
Te puede interesar:

Beneficio para contribuyentes: ARCA eliminó un componente impositivo para monotributos de categoría A y B

Si no realizaste la recategorización, ARCA puede hacerlo de forma automática, evaluando los movimientos registrados en tu cuenta y los comprobantes emitidos. Además, no recategorizarse puede traer sanciones, como multas económicas.

Qué sucede si no me recategoricé en el monotributo de ARCA

ARCA
ARCA extendió los plazos de vencimiento de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales de junio para los profesionales autónomos.

ARCA extendió los plazos de vencimiento de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales de junio para los profesionales autónomos.

ARCA tiene la facultad de recategorizar de oficio a un monotributista si detecta discrepancias entre los ingresos reales y los declarados. Esta medida se aplica automáticamente cuando no se actualizan los datos en el plazo correspondiente.

Además del cambio de categoría, ARCA puede imponer sanciones económicas, como multas e intereses. En situaciones más graves, el contribuyente puede ser excluido del monotributo y pasar al régimen general, lo que representa una carga impositiva más elevada.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en agosto 2025

  • Categoría A: hasta $8.992.597,87
  • Categoría B: hasta $13.175.201,52
  • Categoría C: hasta $18.473.166,15
  • Categoría D: hasta $22.934.610,05
  • Categoría E: hasta $26.977.793,60
  • Categoría F: hasta $33.809.379,57
  • Categoría G: hasta $40.431.835,35
  • Categoría H: hasta $61.344.853,64
  • Categoría I: hasta $68.664.410,05
  • Categoría J: hasta $78.632.948,76
  • Categoría K: hasta $94.805.682,90
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Trabajadoras de Casas particulares: ARCA habilitó el débito automático para pagar aportes y contribuciones

Trabajadoras de Casas particulares: ARCA habilitó el débito automático para pagar aportes y contribuciones

ARCA definió incentivos para que los contribuyentes que hayan declarado quebrantos de forma incorrecta en el Impuesto a las Ganancias regularicen su situación.

Impuesto a las Ganancias: ARCA amplía el régimen de facilidades de pago por quebrantos mal imputados

Conocé las disposiciones de ARCA que ya están en vigencia

A partir de agosto 2025 rigen las nuevas categorías del monotributo de ARCA: cuáles son

Electrónica más barata: eliminaron impuestos para comprar directo desde Tierra del Fuego.

Electrónica más barata: eliminaron impuestos para comprar directo desde Tierra del Fuego

Conocé la forma en la que debés hacer este trámite de ARCA

Este martes 5 de agosto vence la recategorización del monotributo de ARCA: cómo hacerlo

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

Cuáles son los tres beneficios de alivio fiscal que confirmó ARCA para monotributistas

Rating Cero

En Netflix se sumaron nuevas series que están captando la atención de todos.
play

Este es el nuevo k-drama con abogados que llegó a Netflix y está siendo lo más elegido del momento

El artista sorprendió en redes sociales con un cambio de imagen.

La impresionante transformación de Ozuna: parece otra persona

La serie reconstruye con precisión forense un crimen que contó con múltiples elementos delictivos.
play

Está en Netflix, tiene solo 2 capítulos y la podés ver de un tirón

Marvel y Sony mantienen un firme hermetismo sobre las tramas, lo que incrementa la especulación del público.

¿Llega a Marvel? Qué dijo Sadie Sink sobre su posible participación en Spider-Man: Brand New Day

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del León santafesino.
play

Leo Mattioli, entre la fama, el dolor y la tragedia: así fue la vida del "León santafesino"

play

Feroz enfrentamiento en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y cinco heridos

últimas noticias

Esta salsa es genial para todo tipo de pastas.

En 20 minutos: cómo hacer una salsa natural y deliciosa para acompañar unas buenas pastas

Hace 10 minutos
play

La escalofriante hipótesis del fiscal sobre el asesino del adolescente hallado en la casa donde vivió Cerati

Hace 19 minutos
play
El abogado comparó la situación de Milei con la condena a Cristina Kirchner. 

Causa $LIBRA: Gil Domínguez aseguró que "Milei debería ser llamado a indagatoria"

Hace 34 minutos
Anses amplió la información de la Tarjeta Alimentar para este mes.

Tarjeta Alimentar de ANSES: todo lo que tenés que saber en agosto 2025

Hace 36 minutos
play

Continúa el juicio de Julieta Prandi contra su exmarido: declara Emanuel Ortega, actual pareja de la modelo

Hace 36 minutos