Cómo quedaron las escalas y los topes de facturación del monotributo tras la recategorización para septiembre 2025







La recategorización semestral del monotributo cobra especial relevancia para quienes deben actualizar su situación ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Estar atento a las actualizaciones contribuye a mantener la regularidad fiscal.

En septiembre de 2025, entran en vigencia nuevas escalas que modifican los rangos de facturación permitidos para cada categoría. Además, se incorporan modificaciones que alivian la carga impositiva para algunos contribuyentes, simplificando la estructura de pagos en ciertos casos.

Los topes anuales de facturación para cada categoría del Monotributo, que se deben considerar al momento de la recategorización, quedaron fijados de la siguiente manera:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90

Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA En cuanto al Régimen Simplificado de ARCA, los importes mensuales a abonar según la categoría quedaron establecidos así: