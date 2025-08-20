20 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo quedaron las escalas y los topes de facturación del monotributo tras la recategorización para septiembre 2025

Este proceso implica ajustes, que impactan tanto en los límites de facturación como en el monto mensual a pagar.

Por
Las novedades de ARCA para contribuyentes del Monotributo.

Las novedades de ARCA para contribuyentes del Monotributo.

Pexels

La recategorización semestral del monotributo cobra especial relevancia para quienes deben actualizar su situación ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Estar atento a las actualizaciones contribuye a mantener la regularidad fiscal.

ARCA realizará investigaciones a cierto grupo de personas
Te puede interesar:

Atención usuarios: ARCA confirmó que investigará a un grupo de monotributistas

En septiembre de 2025, entran en vigencia nuevas escalas que modifican los rangos de facturación permitidos para cada categoría. Además, se incorporan modificaciones que alivian la carga impositiva para algunos contribuyentes, simplificando la estructura de pagos en ciertos casos.

Cuáles son las escalas del monotributo para septiembre 2025

ARCA
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

Los topes anuales de facturación para cada categoría del Monotributo, que se deben considerar al momento de la recategorización, quedaron fijados de la siguiente manera:

  • Categoría A: $8.992.597,87

  • Categoría B: $13.175.201,52

  • Categoría C: $18.473.166,15

  • Categoría D: $22.934.610,05

  • Categoría E: $26.977.793,60

  • Categoría F: $33.809.379,57

  • Categoría G: $40.431.835,35

  • Categoría H: $61.344.853,64

  • Categoría I: $68.664.410,05

  • Categoría J: $78.632.948,76

  • Categoría K: $94.805.682,90

Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA

En cuanto al Régimen Simplificado de ARCA, los importes mensuales a abonar según la categoría quedaron establecidos así:

  • Categoría A: $37.085,74 para servicios y venta de bienes.

  • Categoría B: $42.216,41 para servicios y venta de bienes.

  • Categoría C: $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para venta de bienes.

  • Categoría D: $63.357,80 para servicios y $61.824,18 para venta de bienes.

  • Categoría E: $89.714,31 para servicios y $81.070,26 para venta de bienes.

  • Categoría F: $112.906,59 para servicios y $97.291,54 para venta de bienes.

  • Categoría G: $172.457,38 para servicios y $118.920,05 para venta de bienes.

  • Categoría H: $391.400,62 para servicios y $238.038,48 para venta de bienes.

  • Categoría I: $721.650,46 para servicios y $355.672,64 para venta de bienes.

  • Categoría J: $874.069,29 para servicios y $434.895,92 para venta de bienes.

  • Categoría K: $1.208.890,60 para servicios y $525.732,01 para venta de bienes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate cuáles son las categorías actuales establecidas por ARCA

Cómo quedan las escalas del monotributo de ARCA para septiembre 2025

Conocé las nuevas disposiciones de ARCA sobre las importaciones

ARCA inauguró el nuevo permiso para traer heladeras y cocinas desde Chile: cómo funciona

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

ARCA definió el nuevo sistema de aportes para empleadas domésticas: como es

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

Cuáles son los requisitos de ARCA para las compras en el exterior

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Qué debés hacer en ARCA si no gestionaste la recategorización del monotributo

¿Cómo puedo saber si tengo deudas con ARCA?

Así podés ver las deudas que tengas con ARCA y evitar cualquier tipo de embargo

Rating Cero

¿Estás soltero?, la pregunta de Cazzu a ThomasDantas luego de escucharlo cantar
play

La pícara pregunta de Cazzu a un participante de Luk Ra en La Voz Argentina: "Que me lo digas vos..."

Gimena Accardi sorprendió con una decisión que lo cambia todo tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez

Gimena Accardi sorprendió con una decisión que lo cambia todo tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez

La noche siempre llega, basada en la novela de Willy Vlautin.
play

La noche siempre llega, la película de Netflix donde el sueldo no aumenta y no alcanza para alquilar: cuál es la trama

La serie se va a estrenar en menos de un mes.

Qué se sabe de Marvel Zombies, la nueva serie animada de Disney que llega después de Eyes of Wakanda

Lamine Yamal y Nicki Nicole fueron grabados paseando por las calles de Mónaco

Inseparables: las imágenes de la escapada romántica de Lamine Yamal y Nicki Nicole por Mónaco

Este lanzamiento confirma la tendencia de Netflix de producir series basadas en sucesos que impactaron a la opinión pública.
play

Está en Netflix y es una serie con una trama compleja y repleta de tensión

últimas noticias

play
¿Estás soltero?, la pregunta de Cazzu a ThomasDantas luego de escucharlo cantar

La pícara pregunta de Cazzu a un participante de Luk Ra en La Voz Argentina: "Que me lo digas vos..."

Hace 25 minutos
Racing o Vélez serán uno de los equipos argentinos que se asegurará un lugar en semifinales

Copa Libertadores: Racing y Vélez, ¿tendrá público visitante?

Hace 31 minutos
Hasta un 15% de descuento en YPF por la madrugada.

YPF suma un nuevo descuento y ofrece hasta un 15% en autodespacho de nafta por la madrugada

Hace 46 minutos

Renault actualiza el Kardian: nueva versión MY2025 para el mercado argentino

Hace 49 minutos
play

Acorralado por la oposición, el Gobierno ahora considera un aumento en las prestaciones de discapacidad

Hace 1 hora