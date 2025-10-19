19 de octubre de 2025 Inicio
Cuánto pagas por el monotributo de ARCA si te das de alta en octubre 2025

El organismo fiscal comunicó detalles sobre una de sus categorías impositivas destinada a los trabajadores que requieran incorporarse a ella.

ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispone de un instrumento clave para promover la inclusión económica de los sectores más vulnerables: el Monotributo Social. Este régimen se dirige a trabajadores independientes y emprendedores de bajos recursos, ofreciéndoles un marco legal para formalizar su actividad y garantizando acceso a derechos sociales fundamentales.

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.
Si hacés estos movimientos, ARCA podrá investigarte: cuáles son

Mediante el Monotributo Social, los adheridos pueden facturar legalmente por sus servicios o productos, lo que resulta esencial para su crecimiento y consolidación. Además de la facturación, el régimen permite acceder a cobertura médica y empezar a formar parte del sistema jubilatorio, elementos que mejoran la calidad de vida y facilitan la planificación a largo plazo.

Uno de los beneficios más destacados del sistema es el subsidio aplicado a los componentes del pago mensual, que lo hace mucho más accesible. En concreto, se exime por completo el pago de los componentes impositivo y previsional, mientras que el aporte destinado a la obra social recibe una bonificación del 50%, reduciendo de manera significativa el costo total que debe afrontar el monotributista social.

Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA en octubre 2025

La cuota mensual del monotributo se compone de tres partes: el impuesto integrado, el aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la contribución a la obra social. Cada uno de estos componentes varía según la categoría del contribuyente y el tipo de actividad que desarrolla, ya sea prestación de servicios o venta de bienes.

Así quedan establecidas las cuotas mensuales de acuerdo con cada categoría:

  • Categoría A: $37.085,74 (para servicios y venta de bienes)
  • Categoría B: $42.216,41 (para servicios y venta de bienes)
  • Categoría C: $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para bienes
  • Categoría D: $63.357,80 para servicios y $61.824,18 para bienes
  • Categoría E: $89.714,31 para servicios y $81.070,26 para bienes
  • Categoría F: $112.906,59 para servicios y $97.291,54 para bienes
  • Categoría G: $172.457,38 para servicios y $118.920,05 para bienes
  • Categoría H: $391.400,62 para servicios y $238.038,48 para bienes
  • Categoría I: $721.650,46 para servicios y $355.672,64 para bienes
  • Categoría J: $874.069,29 para servicios y $434.895,92 para bienes
  • Categoría K: $1.208.890,60 para servicios y $525.732,01 para bienes

El sistema de actualización, diseñado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Esto implica que las escalas se modifican cada seis meses, manteniendo la estructura actual hasta febrero de 2026, cuando se prevé una nueva revisión. Dicha actualización podría requerir que muchos contribuyentes realicen una recategorización.

La tabla oficial difundida por ARCA permite identificar la categoría correspondiente y calcular con precisión el monto mensual o anual a pagar. Además, el esquema segmenta con claridad los límites de facturación e incluye información sobre las fechas de vigencia de los valores actualizados. Este diseño contempla tanto el nivel de ingresos como la naturaleza de la actividad desarrollada, garantizando un sistema equitativo y ordenado.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en octubre 2025

El sistema del monotributo organiza a los contribuyentes en categorías que van de la A a la K, según su facturación anual. Quienes superen el límite de ingresos correspondiente a su categoría deberán recategorizarse para ajustarse a su nuevo nivel.

Las escalas se actualizan cada seis meses tomando como referencia la inflación, siendo el último ajuste en agosto. Los topes de facturación quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90
Cómo darse de alta para el monotributo social de ARCA

El Monotributo Social, administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) junto con el Ministerio de Capital Humano, se gestiona principalmente a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Los interesados deben iniciar la inscripción utilizando su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y Clave Fiscal. Es fundamental cumplir con los requisitos socioeconómicos, como ser mayor de 18 años, dedicarse a una sola actividad económica y no superar los límites de ingresos brutos anuales ni de bienes patrimoniales establecidos.

Una vez completada la solicitud en la plataforma digital y confirmada la inscripción, el monotributista social debe finalizar la gestión de los beneficios sociales. El trámite es personal y gratuito, y se recomienda seleccionar la obra social de preferencia durante el proceso. Luego, el titular debe acercarse a una oficina de ANSES, en algunos casos sin turno previo, para presentar la Declaración Jurada de Salud, requisito indispensable para que la obra social pueda otorgar cobertura médica al titular y, si corresponde, a su grupo familiar.

