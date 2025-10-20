Será feriado el lunes 27 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo: a qué se debe Destinos tradicionales ya comienzan a prepararse para recibir a miles de personas que aprovechan la ocasión para una escapada corta. Por







En octubre aún restan varios Feriados locales. Conocelos

Esta medida abarca a quienes trabajan en el Banco Provincia y en la administración pública de una localidad y un partido bonaerense.

En ambos casos, se debe a sus respectivas celebraciones fundacionales.

Permitirá que los empleados municipales asistan a las fiestas que organicen las instituciones estatales.

Un nuevo fin de semana largo se acerca en el calendario argentino y promete generar movimiento en todo el país. El lunes 27 de octubre de 2025 fue confirmado como uno de los Feriados del mes, lo que despertó el interés de quienes buscan aprovechar estos días para descansar, viajar o realizar actividades recreativas.

Este tipo de jornadas suele tener un fuerte impacto tanto en la planificación laboral como en el turismo interno. Además del beneficio para el sector turístico, los fines de semana largos también ofrecen un respiro en medio de la rutina, permitiendo a muchas personas descansar.

Por qué es feriado el lunes 27 de octubre en 2025 y quiénes tendrán fin de semana largo

El lunes 27 de octubre será día no laborable para quienes trabajan en el Banco Provincia y en la administración pública de algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. En esta ocasión, la disposición alcanza a los residentes de Marcos Paz y Nueve de Julio, en el marco de la celebración de sus aniversarios fundacionales.

Como ocurre en cada fecha conmemorativa local, la medida permite que los trabajadores de estos distritos puedan participar de las actividades oficiales y festivas organizadas por cada municipio. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre