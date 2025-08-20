Atención usuarios: ARCA confirmó que investigará a un grupo de monotributistas Conocer los lineamientos generales de estas medidas permite anticipar posibles auditorías o requerimientos. Por







ARCA realizará investigaciones a cierto grupo de personas

ARCA continúa reforzando sus controles sobre los contribuyentes, generando atención entre quienes forman parte del régimen de monotributo. Las novedades en materia fiscal suelen generar interés, ya que impactan directamente en la planificación y el cumplimiento de las obligaciones.

Cada actualización en los procedimientos de control implica que ciertos grupos de contribuyentes deben estar más atentos a su documentación y a la correcta presentación de sus datos. Mantenerse informado ayuda a evitar inconvenientes y sanciones posteriores.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció un operativo de fiscalización del Monotributo, dirigido a contribuyentes que puedan presentar inconsistencias en sus declaraciones. El objetivo es evitar el uso del Monotributo como fachada para operar como empresa, lo que genera competencia desleal y evasión fiscal.

El operativo contempla tres etapas principales:

Inspecciones presenciales : en rubros con mayor índice de incumplimiento.

Avisos electrónicos : se enviarán a los contribuyentes bajo análisis para que regularicen su situación antes de la imposición de multas.

Citaciones formales: cuando existan discrepancias significativas, los contribuyentes deberán presentar comprobantes y documentación respaldatoria.