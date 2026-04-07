Bonos ANSES: las familias que podrán cobrar el plus de casi $500.000 en abril
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos valores de asignaciones para este mes, con aumento por movilidad y continuidad de beneficios complementarios que elevan los ingresos familiares.
El aumento mensual se calcula según la inflación oficial.
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La AUH tendrá un incremento del 2,9% en abril.
El monto por hijo será de $136.666, con retención del 20%.
La Tarjeta Alimentar no se actualiza y mantiene sus valores.
Una familia puede acercarse a $500.000 al combinar beneficios.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en abril de 2026 algunas familias podrán acercarse a ingresos de casi $500.000 mensuales al combinar la Asignación Universal por Hijo (AUH) con la Tarjeta Alimentar. El aumento del 2,9% en las asignaciones impacta directamente en estos montos.
En abril, la AUH se ajusta por movilidad con una suba del 2,9%, en línea con la inflación informada oficialmente. Con este incremento, el monto total por hijo se ubica en $136.666. Sin embargo, Anses retiene el 20% de ese valor hasta la presentación de la libreta, por lo que el pago directo mensual es de $109.332,80 por menor. Una parte del dinero se acumula y se paga una vez que se acreditan controles de salud y escolaridad.
Cuánto cobrarán las familias por cada hijo
El ingreso total depende de la cantidad de hijos y de los beneficios adicionales. Por cada menor, una familia cobra $109.332,80 de AUH en mano. A eso se suma la Tarjeta Alimentar, que mantiene los siguientes montos:
$52.250 por un hijo.
$81.936 por dos hijos.
$108.062 por tres o más hijos.
De esta manera, una familia con tres hijos puede alcanzar un ingreso de aproximadamente $436.060 mensuales. En casos con discapacidad, el total puede superar los $549.000.
Calendario de pagos de abril 2026
El cronograma de pagos de Anses se organiza según la terminación del DNI:
AUH y asignaciones familiares
DNI terminado en 0: 10 de abril.
DNI terminado en 1: 13 de abril.
DNI terminado en 2: 14 de abril.
DNI terminado en 3: 15 de abril.
DNI terminado en 4: 16 de abril.
DNI terminado en 5: 17 de abril.
DNI terminado en 6: 20 de abril.
DNI terminado en 7: 21 de abril.
DNI terminado en 8: 22 de abril.
DNI terminado en 9: 23 de abril.
Las fechas se repiten para la Asignación por Embarazo, mientras que otras prestaciones mantienen cronogramas específicos dentro del mismo período.