Bonos ANSES: las familias que podrán cobrar el plus de casi $500.000 en abril La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos valores de asignaciones para este mes, con aumento por movilidad y continuidad de beneficios complementarios que elevan los ingresos familiares. Por + Seguir en







El aumento mensual se calcula según la inflación oficial. Freepik

La AUH tendrá un incremento del 2,9% en abril.

El monto por hijo será de $136.666 , con retención del 20%.

La Tarjeta Alimentar no se actualiza y mantiene sus valores.

Una familia puede acercarse a $500.000 al combinar beneficios. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en abril de 2026 algunas familias podrán acercarse a ingresos de casi $500.000 mensuales al combinar la Asignación Universal por Hijo (AUH) con la Tarjeta Alimentar. El aumento del 2,9% en las asignaciones impacta directamente en estos montos.

ANSES AUH.png La AUH mantiene la retención del 20% hasta presentar la Libreta. Freepik El aumento que tendrán los bonos de la AUH En abril, la AUH se ajusta por movilidad con una suba del 2,9%, en línea con la inflación informada oficialmente. Con este incremento, el monto total por hijo se ubica en $136.666. Sin embargo, Anses retiene el 20% de ese valor hasta la presentación de la libreta, por lo que el pago directo mensual es de $109.332,80 por menor. Una parte del dinero se acumula y se paga una vez que se acreditan controles de salud y escolaridad.

Cuánto cobrarán las familias por cada hijo El ingreso total depende de la cantidad de hijos y de los beneficios adicionales. Por cada menor, una familia cobra $109.332,80 de AUH en mano. A eso se suma la Tarjeta Alimentar, que mantiene los siguientes montos:

$52.250 por un hijo.

$81.936 por dos hijos.

$108.062 por tres o más hijos. De esta manera, una familia con tres hijos puede alcanzar un ingreso de aproximadamente $436.060 mensuales. En casos con discapacidad, el total puede superar los $549.000.

Calendario de pagos de abril 2026 El cronograma de pagos de Anses se organiza según la terminación del DNI:

AUH y asignaciones familiares DNI terminado en 0: 10 de abril.

DNI terminado en 1: 13 de abril.

DNI terminado en 2: 14 de abril.

DNI terminado en 3: 15 de abril.

DNI terminado en 4: 16 de abril.

DNI terminado en 5: 17 de abril.

DNI terminado en 6: 20 de abril.

DNI terminado en 7: 21 de abril.

DNI terminado en 8: 22 de abril.

DNI terminado en 9: 23 de abril. ANSES AUH 1.png La Tarjeta Alimentar continúa sin cambios en abril. Freepik Las fechas se repiten para la Asignación por Embarazo, mientras que otras prestaciones mantienen cronogramas específicos dentro del mismo período.