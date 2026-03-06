6 de marzo de 2026 Inicio
Bono de $70.000 de ANSES: ¿aumenta en marzo 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó cómo se aplicará el extra que acompaña a jubilaciones y pensiones durante el tercer mes del año.

Por
El refuerzo extraordinario acompaña los haberes previsionales desde 2024.

El refuerzo extraordinario acompaña los haberes previsionales desde 2024.

Pexels

  • El refuerzo extraordinario de ANSES se mantiene en $70.000 y no tendrá incremento en marzo.

  • El bono se paga junto con el aumento del 2,88% aplicado a jubilaciones y pensiones.

  • Solo lo reciben beneficiarios con ingresos previsionales más bajos.

  • El objetivo es garantizar un ingreso mínimo cercano a $439.600.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el bono de $70.000 que acompaña a jubilados y pensionados no aumentará en marzo de 2026. El refuerzo continuará con el mismo valor vigente desde 2024 y se pagará junto con el incremento del 2,88% aplicado a las prestaciones previsionales.

El calendario fue modificado para evitar superposición con feriados.
Anses - Jubilación
El objetivo es sostener el ingreso de jubilados con menores haberes.

El objetivo es sostener el ingreso de jubilados con menores haberes.

¿Aumenta el bono de $70.000 de ANSES en marzo 2026?

El bono extraordinario no aumentará. Seguirá siendo de $70.000, sin modificaciones respecto a los meses anteriores. Aunque los haberes previsionales se actualizan mensualmente según la inflación, el refuerzo permanece congelado desde marzo de 2024.

En marzo de 2026, el aumento del 2,88% elevará la jubilación mínima a $369.600,88. Con el refuerzo incluido, el ingreso total de quienes cobran el haber mínimo llegará a $439.600,88. Este mecanismo busca sostener el poder de compra de los beneficiarios con menores ingresos. El refuerzo se liquida automáticamente junto con el haber mensual.

Quién puede acceder al bono de $70.000 de ANSES

El bono está destinado principalmente a jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima. También pueden acceder quienes cobran prestaciones previsionales equivalentes, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Anses - Jubilación
El bono se deposita junto con la prestación correspondiente.

El bono se deposita junto con la prestación correspondiente.

En el caso de los beneficiarios que superan el haber mínimo pero no alcanzan el tope de $439.600,88, el organismo paga un complemento proporcional para llegar a ese límite. De esta manera, Anses busca asegurar un piso de ingresos para los sectores más vulnerables del sistema previsional.

