Bono de $70.000 de ANSES: ¿aumenta en marzo 2026? La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó cómo se aplicará el extra que acompaña a jubilaciones y pensiones durante el tercer mes del año. Por + Seguir en







El refuerzo extraordinario acompaña los haberes previsionales desde 2024. Pexels

El refuerzo extraordinario de ANSES se mantiene en $70.000 y no tendrá incremento en marzo.

El bono se paga junto con el aumento del 2,88% aplicado a jubilaciones y pensiones.

Solo lo reciben beneficiarios con ingresos previsionales más bajos.

El objetivo es garantizar un ingreso mínimo cercano a $439.600. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el bono de $70.000 que acompaña a jubilados y pensionados no aumentará en marzo de 2026. El refuerzo continuará con el mismo valor vigente desde 2024 y se pagará junto con el incremento del 2,88% aplicado a las prestaciones previsionales.

Anses - Jubilación El objetivo es sostener el ingreso de jubilados con menores haberes. Freepik ¿Aumenta el bono de $70.000 de ANSES en marzo 2026? El bono extraordinario no aumentará. Seguirá siendo de $70.000, sin modificaciones respecto a los meses anteriores. Aunque los haberes previsionales se actualizan mensualmente según la inflación, el refuerzo permanece congelado desde marzo de 2024.

En marzo de 2026, el aumento del 2,88% elevará la jubilación mínima a $369.600,88. Con el refuerzo incluido, el ingreso total de quienes cobran el haber mínimo llegará a $439.600,88. Este mecanismo busca sostener el poder de compra de los beneficiarios con menores ingresos. El refuerzo se liquida automáticamente junto con el haber mensual.

Quién puede acceder al bono de $70.000 de ANSES El bono está destinado principalmente a jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima. También pueden acceder quienes cobran prestaciones previsionales equivalentes, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Anses - Jubilación El bono se deposita junto con la prestación correspondiente. Pexels En el caso de los beneficiarios que superan el haber mínimo pero no alcanzan el tope de $439.600,88, el organismo paga un complemento proporcional para llegar a ese límite. De esta manera, Anses busca asegurar un piso de ingresos para los sectores más vulnerables del sistema previsional.