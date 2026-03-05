Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en marzo 2026

El calendario de pago sigue las fechas habituales del organismo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) paga en marzo de 2026$81.936 a las familias condos hijos que reciben la Tarjeta Alimentar. El beneficio se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal y forma parte de la política alimentaria destinada a reforzar los ingresos de los hogares con menores.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Tarjeta Alimentar está dirigida a familias que perciben determinados beneficios sociales. Entre los principales grupos alcanzados se encuentran titulares de la Asignación Universal por Hijo, embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social y personas que reciben una Pensión No Contributiva para madre de siete hijos. También pueden acceder quienes tengan hijos con discapacidad y cobren la AUH, sin límite de edad.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en marzo 2026
En marzo de 2026, los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios respecto a meses anteriores. Los montos varían según la cantidad de hijos en el hogar:
$52.250 para familias con un hijo o titulares de AUE.
$81.936 para familias con dos hijos.
$108.062 para familias con tres hijos o más.
A diferencia de otras prestaciones, este beneficio no se ajusta mensualmente por la movilidad previsional, ya que depende de políticas alimentarias definidas por el Gobierno nacional.
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026
El pago se acredita junto con la prestación principal, por lo que la fecha depende del calendario correspondiente a cada beneficio.
Pensión no Contributiva
Las titulares de la pensión para madres de siete hijos cobran según el siguiente cronograma:
9 de marzo: DNI terminados en 0 y 1
10 de marzo: DNI terminados en 2 y 3
11 de marzo: DNI terminados en 4 y 5
12 de marzo: DNI terminados en 6 y 7
13 de marzo: DNI terminados en 8 y 9
Asignación Universal por Hijo
El calendario de pagos comienza el 9 de marzo y se organiza según la terminación del DNI:
9 de marzo: DNI terminado en 0
10 de marzo: DNI terminado en 1
11 de marzo: DNI terminado en 2
12 de marzo: DNI terminado en 3
13 de marzo: DNI terminado en 4
16 de marzo: DNI terminado en 5
17 de marzo: DNI terminado en 6
18 de marzo: DNI terminado en 7
19 de marzo: DNI terminado en 8
20 de marzo: DNI terminado en 9
Asignación Universal por Embarazo
Las beneficiarias de la AUE cobrarán de acuerdo con el siguiente cronograma: