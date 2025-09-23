Uno por uno, todos los montos con aumento de ANSES que tenés que saber en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió los nuevos montos de las prestaciones para el próximo mes. Con la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, los beneficiarios saben que el organismo aumentará sus haberes un 1,9%. Además, con el fin de mitigar los efectos de la inflación, la entidad previsional continuará con la entrega del bono de refuerzo de $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados.
Aumentan las prestaciones de ANSES en octubre 2025
Distintas prestaciones de Anses aumentarán un 1,9% en octubre, en relación al dato de la inflación de agosto que analizó el Indec. Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24, que toma como referencia el IPC de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.
Además, el organismo entrega un bono de ingresos adicional a los jubilados y pensionados del haber mínimo con el objetivo de mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus titulares accedan a los bienes y servicios esenciales.
Los montos de las jubilaciones, pensiones y Asignaciones Familiares de ANSES en octubre 2025
Los valores del próximo mes serán los siguientes: