Los 2 grupos que pueden acceder a un extra de $45.000 de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a quiénes está destinada esta suma el próximo mes.

Anses explicó cuáles son los dos grupos que pueden acceder a un extra de $45.000.

Anses explicó cuáles son los dos grupos que pueden acceder a un extra de $45.000.


La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento del Complemento Leche para el próximo mes. El monto de esta ayuda económica, destinada a dos grupos específicos, ascenderá a casi $45.000. Su cobro es automático por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.

Complemento Leche de ANSES: todo lo que tenés que saber en octubre 2025

Qué es el Complemento Leche de ANSES

El Complemento Leche del Plan 1000 Días es un apoyo alimentario mensual destinado a asegurar la provisión de leche y otros alimentos esenciales para el desarrollo saludable de embarazadas y niños de hasta 3 años.

Quiénes pueden acceder al Complemento Leche de ANSES

Este beneficio se otorga a las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta tres años y a madres embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

Aumento en la Asignación Universal por Hijo y en otras prestaciones

Monto del Complemento Leche de ANSES de octubre 2025

Con el aumento previsto del 1,9% para el próximo mes, en octubre el monto del Complemento Leche pasará a ser de $44.230.

Cómo acceder al Complemento Leche de ANSES

Este beneficio se deposita automáticamente junto con la prestación correspondiente, sin necesidad de realizar trámites extras. Es por eso que es fundamental mantener actualizados los datos personales en el sistema.

