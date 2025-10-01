AUH de ANSES: cómo saber si me corresponde alguno de los 3 extras de octubre 2025

Anses indicó de qué forma los titulares de la AUH pueden saber si les corresponde cobrar algún extra en octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a tres extras diferentes en octubre . Se trata de prestaciones complementarias para las cuales hay que cumplir una serie de requisitos para poder acceder.

La nueva fecha límite para presentar la Libreta AUH correspondiente al 2024 será el 31 de marzo de 2025.

Con el nuevo sistema de aumentos, se estableció que el incremento de octubre para la Asignación Universal por Hijo será del 1,9%, por lo que el monto final con el descuento que cobrarán los titulares será de $93.801, mientras que por Hijo con Discapacidad, el total mensual será de $381.791.

Las familias beneficiarias de la AUH pueden acceder a estos beneficios si cumplen con los requisitos solicitados:

Cómo chequear si me corresponde alguno de estos beneficios

Para saber quienes cobran cada beneficio, se debe ingresar al sitio web Mi Anses con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección “Hijas e hijos” o “Mis asignaciones”, se detallan los beneficios activos y las fechas de cobro. Sino, también se puede consultar desde la app oficial o llamar al 130, la línea gratuita de Anses.

Los pagos adicionales dependen de la edad de los hijos, la situación familiar y el cumplimiento de ciertos requisitos. Por eso, es clave revisar cada caso en particular y mantener actualizados los datos personales y familiares en Anses.