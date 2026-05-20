Con Dibu Martínez, Aston Villa va por la gloria en la Europa League vs. Friburgo: a qué hora es y cómo verlo en vivo Los Villanos, que también cuentan con Emiliano Buendía en el plantel, buscarán ganar su cuarto título internacional. El ganador de este título se clasificará a la Supercopa de Europa y a la próxima edición de la Champions League. Por Agregar C5N en









Aston Villa jugará desde las 16 ante Friburgo en el Tüpras Stadium, en Turquía.

Con Emiliano “Dibu” Martínez como titular, Aston Villa jugará la final de la Europa League disputada en Estambul frente al conjunto alemán Friburgo en búsqueda de su cuarto título internacional. Los Villanos, que también cuentan con el argentino Emiliano Buendía en el plantel, se metieron en la final del torneo gracias a la contundente victoria por 4 a 2 en el global frente al Nottingham Forest.

Esta será la primera vez que los de Birmingham jueguen la final en este torneo, y en caso de quedarse con el título, alzarán su cuarto título internacional, tras la obtención de la Champions League y la Supercopa de Europa de 1982, además de la Copa Intertoto de la UEFA en 2001.

En tanto, el arquero campeón del mundo buscará levantar un trofeo a nivel de clubes por quinta ocasión en su carrera (ya ganó la FA Cup 2017 y 2020 y la Community Shield 2014 y 2020 con el Arsenal), mientras que Buendía solo pudo conquistar la EFL Championship (segunda división de Inglaterra) en 2019 y 2021 con el Norwich City.

Por su parte, los alemanes son la gran sorpresa en esta Europa League, luego de clasificar a la final tras eliminar en las semis al Sporting Braga de Portugal con un global de 4-3. Previamente, los dirigidos por el alemán Julian Schuster habían dejado en el camino al Genk de Bélgica y al Celta de Vigo de España.

Quien se alce con el trofeo también tendrá la buena noticia de lograr la clasificación a la Supercopa de Europa y a la próxima edición de la Champions League.