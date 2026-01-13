13 de enero de 2026 Inicio
Hasta cuándo puedo cobrar las Becas Progresar de ANSES en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de pago de este programa.

Anses explicó hasta cuándo se cobran las Becas Progresar.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que los beneficiarios de las Becas Progresar cobran hasta el 16 de enero.
  • El monto de la beca es de $35.000.
  • El Programa Progresar es una política pública destinada a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.
  • Las fechas de cobro se ordenan en función del último número del DNI de cada beneficiario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acredita los haberes del primer calendario del año 2026. En ese sentido, explicó que los beneficiarios de las Becas Progresar reciben sus haberes hasta el día viernes 16 de enero según el último número de su DNI.

Anses dio a conocer la fecha en la que la AUH termina de cobrar en enero. 
Esta es la fecha límite para la AUH de ANSES en enero 2026: de qué se trata

Becas Progresar ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social finalmente anunció la fecha en que los titulares de las Becas Progresar recibirán sus haberes.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES

El Programa Progresar es una política pública destinada a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente y está destinado a jóvenes argentinos, naturalizados o con residencia legal mínima de dos años en el país. Los requisitos varían según el nivel educativo:

  • Nivel obligatorio: de 16 a 24 años, ingresos familiares inferiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, esquema de vacunación completo y condición de alumno regular.
  • Nivel superior: ingresantes de 17 a 24 años, estudiantes avanzados hasta los 30 años y sin límite para carreras de enfermería. Se exige no adeudar materias al momento de la inscripción y cursar en instituciones oficiales.
  • Progresar Trabajo: destinado a personas de 18 a 24 años, con extensión hasta los 40 para quienes no tengan empleo formal registrado.

Montos de las Becas Progresar de ANSES en enero 2026

Mediante la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante 12 cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera:

8 cuotas de $35.000: un 20% será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales, 2 cuotas por mérito académico de $35.000 para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias y 2 cuotas estímulo de $35.000 a pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas.

Becas Progresar de ANSES: calendario de pagos de enero 2026

Las fechas de cobro se ordenan en función del último número del DNI de cada beneficiario:

  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del martes 13 de enero
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del miércoles 14 de enero
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del jueves 15 de enero
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del viernes 16 de enero
