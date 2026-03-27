27 de marzo de 2026 Inicio
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Ayuda Escolar 2026 de ANSES: cuánto demoran en entregarme el dinero

El ingreso anual acompaña los gastos del ciclo lectivo. La acreditación depende de cumplir requisitos y presentar la documentación.

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La acreditación de la escolaridad es un requisito central para acceder al beneficio.

La acreditación de la escolaridad es un requisito central para acceder al beneficio.

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  • La Ayuda Escolar 2026 de ANSES otorga un refuerzo económico para familias con hijos en edad escolar.

  • El beneficio alcanza un monto mínimo de $85.000 por hijo.

  • Quienes no cobraron en marzo pueden gestionarlo presentando la documentación requerida.

  • El pago se acredita dentro de un plazo de hasta 60 días tras completar el trámite.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la Ayuda Escolar 2026, un ingreso anual destinado a acompañar a familias con hijos escolarizados durante el ciclo lectivo. Este aporte está dirigido a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo o el sistema de asignaciones familiares, y busca aliviar los gastos vinculados a la educación. El cobro puede realizarse de manera automática o a través de una gestión si no se recibió en la primera instancia.

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La acreditación de la escolaridad es un requisito central para acceder al beneficio, lo que determina tanto la habilitación del pago como los tiempos en los que se deposita el dinero.

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Qué es la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Se trata de una asignación que se paga una vez por año a familias con hijos que asisten a establecimientos educativos. El objetivo es brindar un respaldo económico en el inicio del ciclo lectivo, contemplando los gastos habituales vinculados a la escolaridad.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar 2026 de ANSES

El beneficio está destinado a titulares de la AUH y del sistema SUAF que tengan hijos en edad escolar. Para acceder, los menores deben tener entre 45 días y 17 años inclusive. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad.

Además, es obligatorio que los estudiantes asistan a instituciones reconocidas por la Secretaría de Educación y que se presente el Certificado de Escolaridad cada año.

Monto de la Ayuda Escolar de ANSES en 2026

El valor mínimo establecido para este beneficio es de $85.000 por cada hijo. En algunos casos, especialmente dentro del sistema SUAF, puede existir un adicional por zona que eleva el monto final a percibir.

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Cómo acceder a la Ayuda Escolar de ANSES

Quienes no recibieron el pago automático deben completar el trámite correspondiente para habilitar el cobro. Para titulares de AUH, la validación se realiza mediante la presentación del Certificado de Escolaridad o a través del Formulario Libreta.

El trámite puede hacerse de manera online desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de forma presencial en oficinas del organismo, sin necesidad de turno. En todos los casos, el formulario debe contar con la firma de la institución educativa.

Cuánto demoran en entregarme el dinero de la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Una vez realizada la gestión y presentada la documentación requerida, el organismo establece un plazo de hasta 60 días para efectuar el depósito. Este tiempo aplica para quienes no cobraron en la instancia automática y deben completar el trámite para acceder al beneficio.

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