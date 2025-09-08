Crecen los rumores de romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma La hermana de Wanda Nara festejó su cumpleaños este fin de semana y protagonizó un acalorado encuentro con el artista en un baño de un boliche.







Crecen los rumores de un romance entre Zaira Nara y un conocido actor: la foto que lo confirma.

Zaira Nara aseguró recientemente estar soltera, tras su separación del polista Facundo Pieres, aunque los rumores sobre un nuevo romance con un conocido actor son cada vez más fuertes y este fin de semana aumentaron luego de que ambos fueron vistos juntos.

La modelo celebró su cumpleaños en un reconocido boliche de Costanera Norte, desde donde habló con la prensa. "No estoy conociendo a nadie”, comentó cuando le consultaron por su situación sentimental pero existe una versión que la vincula con uno de los invitados al festejo.

“Ellos se conocen hace mucho tiempo. No es de ahora”, señaló Paula Varela este lunes en Intrusos antes de revelar el nombre del actor en cuestión: se trataría de Vico D´Alessandro, actor que integró el elenco de Casi Ángeles, entre otras ficciones de la tele local.

Zaira Nara y Vico Dalessandro “Él es un tipo que ha tenido muchas relaciones, muchas mujeres. Y es un tipo muy bajo perfil, con un historial de romances tremendo, pero que se le conocen dos o tres”, añadió Adrián Pallares para que la panelista luego explique que no quieren blanquearlo porque “mediáticamente se quieren cubrir”.

Sin embargo, existe un inconveniente en la incipiente relación, según relató Karina Iavícoli: "Él está haciendo una obra de teatro y la invitó a Zaira, que habría tenido un tema con Pieres porque se le habrían complicado las fechas de finalización de su pareja con sus encuentros con Vico. A mí me escribe un amigo de Vico y me dice que acá hay un problema: Vico está enamorado de Zaira pero ella no tanto, a ella le gusta y está todo bien".

En cuanto al festejo de los últimos días, indicaron que Franco Masini, actor y amigo de D´Alessandro, ofició de pantalla para que no sean descubiertos. "Mi informante me dijo que se fue con Vico de su cumpleaños. Si fuera por él blanquearían. Franco Masini, que sabe de este romance, ayudó a despistar en el cumpleaños, porque el día de la fiesta habrían estado juntos en el baño. Es mucha la pasión que tienen", detalló la panelista. Embed ¿QUÉ PASA ENTRE ZAIRA NARA Y VICO D'ALESSANDRO?@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/L3XlKOesXT — América TV (@AmericaTV) September 8, 2025

