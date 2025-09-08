Patricia Bullrich presentará un operativo narco que decomisó 500 kilos de cocaína Cuarenta y ocho horas después de una derrota electoral que acapara todos los titulares, la funcionaria brindará una conferencia de prensa en el edificio del Ministerio. Por







Patricia Bullrich presentará un operativo narco internacional que decomisó 500 kilos de cocaína.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizará este martes la presentación del Operativo Lusitania, un procedimiento internacional por el cual se logró desmantelar una organización narco que intentaba ingresar 500 kilos de cocaína a Europa.

Cuarenta y ocho horas después de una derrota electoral que acapara todos los titulares, la funcionaria brindará una conferencia de prensa junto al jefe de la Policía Federal, el comisario general Luis Alejandro Rolle, en la que también participarán autoridades de la Policía Nacional de Perú y de España.

La presentación se realizará desde las 8 en el edificio de la cartera de Seguridad, ubicado en la Avenida Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.

Desde la cartera que dirige Bullrich no se brindaron más detalles sobre el operativo que implicó varias detenciones en Argentina y en la Península Ibérica.

