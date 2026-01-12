12 de enero de 2026 Inicio
Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES: cuándo se cobran los $85.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó requisitos, plazos y montos del beneficio destinado a familias con hijos en edad escolar.

El monto busca acompañar los gastos educativos del inicio de clases.

  • El beneficio se paga una vez al año por cada hijo escolarizado.
  • El monto actualizado para este ciclo es de $85.000.
  • Es obligatorio presentar el Certificado Escolar para habilitar el cobro.
  • La liquidación suele realizarse al inicio del ciclo lectivo.

La Ayuda Escolar Anual 2026 se cobra al comienzo del año escolar y alcanza a las familias que cumplen con los requisitos establecidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), con un monto definido de $85.000 y un trámite obligatorio que debe completarse para no perder el beneficio.

Anses sumó una herramienta digital que facilita las consultas online.
Ayuda Escolar 4
El beneficio alcanza a familias con hijos escolarizados que cumplan condiciones de edad y asistencia.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar 2026 de ANSES

Este apoyo económico está dirigido a titulares de asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En el caso de hijos sin discapacidad, deben tener entre 45 días y 18 años y asistir a instituciones educativas oficiales de nivel inicial, primario o secundario. Para hijos con discapacidad no hay límite de edad y se admite la concurrencia a escuelas especiales o espacios de apoyo educativo reconocidos por Anses.

Monto de la Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES

El valor fijado para este año de la Ayuda Escolar es de $85.000 por hijo. El dinero busca aliviar los gastos que genera el inicio del ciclo lectivo, como la compra de útiles, uniformes, mochilas y materiales educativos, en un contexto de suba sostenida de precios.

Cómo cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026

El trámite es gratuito, digital y obligatorio cada año. Se realiza desde Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se debe generar el formulario, llevarlo a la escuela para su certificación y luego cargarlo nuevamente en la plataforma. Una vez validado, el pago queda habilitado.

Ayuda Escolar 5
Las fechas de pago dependen del momento en que se valide la documentación.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar Anual 2026

La liquidación se efectúa generalmente entre febrero y marzo. Quienes presenten el certificado más tarde no pierden el derecho, pero el cobro se retrasa. El plazo clave para garantizar el pago automático es el 31 de diciembre previo al ciclo lectivo.

