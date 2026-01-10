10 de enero de 2026 Inicio
ANSES entrega $1.550.481 a titulares de la AUH en enero 2026: tomá nota

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a la suma de qué beneficios corresponde este monto.

Anses informó cuáles son los beneficiarios que cobran $1.550.481.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza con el calendario de enero.
  • En ese sentido explicó que los titulares de la AUH con cinco hijos cobrarán un total de $1.550.481.
  • La suma corresponde a los siguientes beneficios: $502.072,00 por la AUH + $108.062 de la Tarjeta Alimentar + $940.347,00 por la Libreta AUH.
  • Los pagos se establecen según el último número de DNI de cada beneficiario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que este mes las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con cinco hijos cobrarán un total de $1.550.481. Este monto corresponde a la suma de la prestación mensual, que por cinco hijos es de $502.072, más la Tarjeta Alimentar de $108.062 y la Libreta AUH, por un total de $940.347.

Anses informó que un grupo de beneficiarios de la AUH cobra $1.261.997 en enero 2026.
AUH de ANSES
Monto de la AUH de ANSES en enero 2026

Para el primero mes del 2026, la suba de los haberes el del 2,5%. Es por eso que el importe de la AUH fue actualizado a $125.518. Sin embargo, de ese total, los beneficiarios solo cobrarán $100.414, ya que el 20% del total es retenido por el organismo, y liberado una vez al año con la presentación de la Libreta AUH al cumplirse los requisitos sanitarios y educativos.

Cuánto cobro por la Libreta de la AUH de ANSES en enero 2026

El monto retenido por Anses depende de la cantidad de meses cobrados entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Por 12 meses, el total acumulado es de $188.069,40 por hijo. Por lo tanto, ese es el monto que se cobra por hijo al presentar la Libreta AUH.

Ayuda Escolar ANSES
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026

Este mes, los montos de esta ayuda económica se mantendrán sin cambios, por lo que seguirán así:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

AUH de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

El cronograma de pagos ya comenzó el pasado viernes y continúa de la siguiente forma:

  • DNI terminado en 1: 12 de enero
  • DNI terminado en 2: 13 de enero
  • DNI terminado en 3: 14 de enero
  • DNI terminado en 4: 15 de enero
  • DNI terminado en 5: 16 de enero
  • DNI terminado en 6: 19 de enero
  • DNI terminado en 7: 20 de enero
  • DNI terminado en 8: 21 de enero
  • DNI terminado en 9: 22 de enero
