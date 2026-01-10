Buenas noticias en ANSES: titulares de la AUH pueden cobrar $1.838.964 en enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué se debe este monto final. Por + Seguir en







Anses dio buenas noticias para los titulares de la AUH. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social empezó a entregar los haberes de enero.

En ese sentido, las familias con seis hijos que cobren la AUH este mes pueden recibir un total de $1.838.964.

Esta suma corresponde a la asignación mensual, más la presentación de la Libreta AUH y la Tarjeta Alimentar.

Este grupo cobra sus prestaciones hasta el día 22 según el último número de su DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) este mes paga $1.838.964 a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con seis hijos. Este monto corresponde a la suma del monto retenido durante el 2025 que se libera con la presentación de la Libreta AUH, la Tarjeta Alimentar y la prestación mensual.

AUH ANSES La Administración Nacional de Seguridad Social determino nuevos topes para este grupo de beneficiarios. Freepik Monto de la AUH de ANSES en enero 2026 Para este mes, con el aumento del 2,5%, la AUH asciende a $125.518, aunque de ese total, los beneficiarios solo cobran $100.414,40. El 20% retenido todos los meses se devuelve una vez al año luego de presentar la Libreta AUH.

Cuánto cobro por la Libreta de la AUH de ANSES en enero 2026 El monto retenido por Anses depende de la cantidad de meses cobrados entre marzo de 2024 y febrero de 2025. En ese sentido, por 12 meses, el total acumulado es de $188.069,40 por hijo.

AUH ANSES Según la Administración Nacional de Seguridad Social, si no se presenta la Libreta AUH dentro del plazo establecido, no podrá acceder al complemento del 20% retenido. Pexels Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026 Los montos del primer mes del año se mantienen sin cambios y son los siguientes:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062 Este beneficio está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y se acredita junto con la prestación principal.