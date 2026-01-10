10 de enero de 2026 Inicio
Buenas noticias en ANSES: titulares de la AUH pueden cobrar $1.838.964 en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué se debe este monto final.

Anses dio buenas noticias para los titulares de la AUH.

Anses dio buenas noticias para los titulares de la AUH.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social empezó a entregar los haberes de enero.
  • En ese sentido, las familias con seis hijos que cobren la AUH este mes pueden recibir un total de $1.838.964.
  • Esta suma corresponde a la asignación mensual, más la presentación de la Libreta AUH y la Tarjeta Alimentar.
  • Este grupo cobra sus prestaciones hasta el día 22 según el último número de su DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) este mes paga $1.838.964 a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con seis hijos. Este monto corresponde a la suma del monto retenido durante el 2025 que se libera con la presentación de la Libreta AUH, la Tarjeta Alimentar y la prestación mensual.



Monto de la AUH de ANSES en enero 2026

Para este mes, con el aumento del 2,5%, la AUH asciende a $125.518, aunque de ese total, los beneficiarios solo cobran $100.414,40. El 20% retenido todos los meses se devuelve una vez al año luego de presentar la Libreta AUH.

Cuánto cobro por la Libreta de la AUH de ANSES en enero 2026

El monto retenido por Anses depende de la cantidad de meses cobrados entre marzo de 2024 y febrero de 2025. En ese sentido, por 12 meses, el total acumulado es de $188.069,40 por hijo.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026

Los montos del primer mes del año se mantienen sin cambios y son los siguientes:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Este beneficio está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y se acredita junto con la prestación principal.

AUH de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

El calendario de pagos continúa de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 1: 12 de enero
  • DNI terminado en 2: 13 de enero
  • DNI terminado en 3: 14 de enero
  • DNI terminado en 4: 15 de enero
  • DNI terminado en 5: 16 de enero
  • DNI terminado en 6: 19 de enero
  • DNI terminado en 7: 20 de enero
  • DNI terminado en 8: 21 de enero
  • DNI terminado en 9: 22 de enero
