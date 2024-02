Aumento del transporte: el Gobierno bonaerense alertó por la incapacidad del registro de usuarios

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, criticó los aumentos que se registraron en el transporte público tras la quita de subsidios del gobierno de Javier Milei y alertó que el sistema SUBE no tiene capacidad de incorporar a todas las personas que registraran su tarjeta para evitar mayores aumentos en abril.

A partir de este martes, el boleto mínimo de colectivo pasó a costar $270 y el del tren $130. A partir de abril, aquellas personas que no tengan registrada la tarjeta SUBE pasarán a pagar el boleto mínimo de colectivo $478,24 y el del tren $260.

En comunicación con De Una, D'Onofrio pidió al gobierno una prórroga en el registro de la tarjeta al alertar que el sistema no tiene capacidad para que se inscriban las personas que aún no están registradas.

"Lo que estamos reclamando al Gobierno nacional, y fundamentalmente a la empresa Nación Servicios, es que haya una prórroga porque tengo en claro que la empresa no está en capacidad técnica para incorporar los usuarios que no están registrados aún y no se va a llegar para abril. Tendrán que prorrogarlo", advirtió.

Luego opinó sobre el nuevo valor del boleto mínimo al que definió como "impagable". "A una persona que toma un colectivo ida y vuelta con un promedio de ingresos de $190.000, la tarifa de ayer le representaba el 1,8% de ingresos. Con esta tarifa va a pasar a ser el 8% de sus ingresos. Si es una familia de 4 integrantes, el transporte público puede representar entre un 30% y 40% de sus ingresos", detalló.

Acto seguido, el funcionario bonaerense criticó al Gobierno por querer eliminar los subsidios en el transporte "En todas las partes del mundo está subsidiado, por eso se llama transporte público de pasajeros. Tienen un gran desconocimiento de la macro. Son dogmáticos que creen que la realidad está mal y que ellos están bien. Son capaces de negar la ley de la gravedad en cualquier momento. No les importa aggiornarse", señaló.

"Ellos piensan que subsidiar el transporte es de comunista o peroncho. Es la misma política que están utilizando para apretar a las provincias que es asfixiarlos financieramente. Se piensa que quebrando una provincia perjudican a un gobernador. No están perjudicando a un gobierno o a una empresa, están perjudicando a la sociedad", completó D'Onofrio.