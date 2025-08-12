ANSES deposita casi $50.000: quiénes pueden acceder en agosto 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo le corresponde el pago de este beneficio. Por







La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó que este mes le depositará $42.162 extra a los beneficiarios del Complemento Leche. Se trata de un beneficio destinado a garantizar la alimentación y el cuidado de la primera infancia. Para poder acceder, es necesario cumplir con una serie de requisitos.

Complemento Leche Qué es el Complemento Leche de ANSES El Complemento Leche es una asistencia económica mensual destinada a contribuir con la nutrición durante los primeros años de vida. Forma parte del Plan 1000 Días, un programa nacional que busca reducir la desnutrición infantil y mejorar la salud de madres y niños durante el embarazo y la primera infancia.

Complemento Leche de ANSES: quiénes pueden acceder Este beneficio está destinado a los siguientes grupos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 3 años.

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE), desde el inicio del embarazo y durante todo el período de gestación.

