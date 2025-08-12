ANSES deposita casi $50.000: quiénes pueden acceder en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó que este mes le depositará $42.162 extra a los beneficiarios del Complemento Leche. Se trata de un beneficio destinado a garantizar la alimentación y el cuidado de la primera infancia. Para poder acceder, es necesario cumplir con una serie de requisitos.
Qué es el Complemento Leche de ANSES
El Complemento Leche es una asistencia económica mensual destinada a contribuir con la nutrición durante los primeros años de vida. Forma parte del Plan 1000 Días, un programa nacional que busca reducir la desnutrición infantil y mejorar la salud de madres y niños durante el embarazo y la primera infancia.
Complemento Leche de ANSES: quiénes pueden acceder
Este beneficio está destinado a los siguientes grupos:
Complemento Leche ANSES
Monto del Complemento Leche de ANSES
En el mes de agosto el monto del Complemento Leche es de $42.162.
AUH de ANSES: calendario de pagos de agosto 2025
Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:
- DNI terminados en 2: 12 de agosto.
- DNI terminados en 3: 13 de agosto.
- DNI terminados en 4: 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: 15 de agosto.
- DNI terminados en 6: 18 de agosto.
- DNI terminados en 7: 19 de agosto.
- DNI terminados en 8: 20 de agosto.
- DNI terminados en 9: 21 de agosto.