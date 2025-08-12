12 de agosto de 2025 Inicio
ANSES deposita casi $50.000: quiénes pueden acceder en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo le corresponde el pago de este beneficio.

Anses informó quiénes cobran casi $50.000 extra este mes.

Anses informó quiénes cobran casi $50.000 extra este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó que este mes le depositará $42.162 extra a los beneficiarios del Complemento Leche. Se trata de un beneficio destinado a garantizar la alimentación y el cuidado de la primera infancia. Para poder acceder, es necesario cumplir con una serie de requisitos.

Anses explicó quiénes cobran $367.757 en agosto.
Complemento Leche

Qué es el Complemento Leche de ANSES

El Complemento Leche es una asistencia económica mensual destinada a contribuir con la nutrición durante los primeros años de vida. Forma parte del Plan 1000 Días, un programa nacional que busca reducir la desnutrición infantil y mejorar la salud de madres y niños durante el embarazo y la primera infancia.

Complemento Leche de ANSES: quiénes pueden acceder

Este beneficio está destinado a los siguientes grupos:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 3 años.
  • Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE), desde el inicio del embarazo y durante todo el período de gestación.
Complemento Leche ANSES
El increíble extra de ANSES del que pocos saben

El increíble extra de ANSES del que pocos saben

Monto del Complemento Leche de ANSES

En el mes de agosto el monto del Complemento Leche es de $42.162.

AUH de ANSES: calendario de pagos de agosto 2025

Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

  • DNI terminados en 2: 12 de agosto.
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto.
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto.
  • DNI terminados en 5: 15 de agosto.
  • DNI terminados en 6: 18 de agosto.
  • DNI terminados en 7: 19 de agosto.
  • DNI terminados en 8: 20 de agosto.
  • DNI terminados en 9: 21 de agosto.
