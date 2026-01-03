3 de enero de 2026 Inicio
AUH de ANSES: por qué el 22 de enero 2026 es una fecha que hay que tener en cuenta

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió el cronograma de cobros del mes y marcó un día puntual que impacta directamente en quienes reciben la Asignación Universal por Hijo.

La AUH alcanza a familias con ingresos informales o sin empleo registrado.

La AUH alcanza a familias con ingresos informales o sin empleo registrado.

  • El 22 de enero de 2026 cierra el calendario mensual de pagos para AUH.
  • El orden de cobro se define según la terminación del DNI del titular.
  • El esquema se retoma tras el receso de las fiestas de fin de año.
  • La fecha funciona como referencia para planificar ingresos familiares.

El 22 de enero de 2026 es una fecha a tener en cuenta porque marca el final del cronograma de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para el primer mes del año. Ese día cobran quienes tienen DNI terminado en 9, cerrando así el calendario oficial tras las fiestas.

El pago mensual se deposita en dos tramos, con retención del 20%.

El pago mensual se deposita en dos tramos, con retención del 20%.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder

La AUH está destinada a madres, padres o titulares a cargo de chicos y adolescentes menores de 18 años que se encuentren desocupados, trabajen en la economía informal o perciban ingresos por debajo del salario mínimo. También alcanza a quienes reciben planes sociales y no cuentan con empleo registrado. El beneficio busca garantizar un piso de ingresos y el acceso a derechos básicos como salud y educación.

Monto de la AUH de ANSES en enero 2026

Para enero de 2026, el monto de la AUH fue actualizado por Anses y fijado en $125.518 por hijo bajo la movilidad vigente, representando un aumento respecto a meses previos. De ese total, el organismo liquida mensualmente el 80% del monto —aproximadamente $100.414— y retiene el 20% restante, cuya liberación anual depende de la presentación y validación de la Libreta AUH que certifica el cumplimiento de salud y educación de los menores a cargo.

Madre hijo AUH 3
El cronograma de enero se extiende hasta el 22, según DNI.

El cronograma de enero se extiende hasta el 22, según DNI.

AUH de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

El calendario de pagos de la AUH en enero se organiza según la terminación del DNI y se desarrolla de la siguiente manera:

  • Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0

  • Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1

  • Martes 13 de enero: DNI terminados en 2

  • Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3

  • Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4

  • Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5

  • Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6

  • Martes 20 de enero: DNI terminados en 7

  • Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8

  • Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9

