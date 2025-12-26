ANSES deposita $81.936 en enero 2026: todos los detalles

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que en enero un grupo cobrará $81.936.
Se trata del monto de la Tarjeta Alimentar para las familias beneficiarias de la AUH con dos hijos.
Este beneficio tiene distintos montos según la cantidad de hijos por familia.
El pago es automático por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está cerca de empezar a entregar los haberes de enero. En ese sentido, explicó que le entregará $81.936 a a las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con dos hijos por el extra de la Tarjeta Alimentar.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Tarjeta Alimentar de ANSES está dirigida a familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, a mujeres embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE), y a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de 7 Hijos.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026
Las familias que perciben la AUH y tienen hijos de hasta 17 años continúan recibiendo la Tarjeta Alimentar, un refuerzo que se otorga de manera automática sin necesidad de realizar trámites adicionales. Los valores actuales son:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres o más hijos: $108.062
Cómo pido la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Tarjeta Alimentar es un beneficio que se cobra de forma automática para los grupos que están habilitados para su cobro. Para esto, simplemente es necesario mantener actualizados los datos personales y familiares en Mi Anses.