26 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES deposita $81.936 en enero 2026: todos los detalles

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuál es el grupo que recibe este monto el primer mes del nuevo año.

Por
Anses explicó quiénes cobrarán $81.936 en enero.

Anses explicó quiénes cobrarán $81.936 en enero.


Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que en enero un grupo cobrará $81.936.
  • Se trata del monto de la Tarjeta Alimentar para las familias beneficiarias de la AUH con dos hijos.
  • Este beneficio tiene distintos montos según la cantidad de hijos por familia.
  • El pago es automático por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está cerca de empezar a entregar los haberes de enero. En ese sentido, explicó que le entregará $81.936 a a las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con dos hijos por el extra de la Tarjeta Alimentar.

Anses explicó quiénes acceden a $52.250 en enero.
Te puede interesar:

ANSES entrega $52.250: quiénes pueden acceder en enero 2026

ANSES tarjeta alimentar
La Prestación Alimentar está dirigida específicamente a hogares con recursos limitados

La Prestación Alimentar está dirigida específicamente a hogares con recursos limitados

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar de ANSES está dirigida a familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, a mujeres embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE), y a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de 7 Hijos.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en enero 2026

Las familias que perciben la AUH y tienen hijos de hasta 17 años continúan recibiendo la Tarjeta Alimentar, un refuerzo que se otorga de manera automática sin necesidad de realizar trámites adicionales. Los valores actuales son:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Cómo pido la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar es un beneficio que se cobra de forma automática para los grupos que están habilitados para su cobro. Para esto, simplemente es necesario mantener actualizados los datos personales y familiares en Mi Anses.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único y Asignaciones de PNC, este viernes 26 de diciembre

El refuerzo alimentario se deposita junto con la AUH y sin gestiones previas.

ANSES paga $108.062 en enero 2026: quiénes pueden acceder

Anses confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar para enero 2026.

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos confirmados en enero 2026

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: qué pasará con los pagos el jueves 25 de diciembre

El monto está congelado desde marzo de 2024.

ANSES confirmó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados en enero: cómo quedan los haberes

Anses dio a conocer los montos por la AUH y la Tarjeta Alimentar para enero 2026.

ANSES: cuánto cobro por la AUH y la Tarjeta Alimentar en enero 2026

Rating Cero

Se trata de Imani Dia Smith.

Conmoción en Disney: asesinaron a una reconocida actriz que participó en El Rey León

Pampita habló sobre la Navidad que pasó en la clínica.

Pampita habló por primera vez tras pasar Navidad en una clínica de Punta del Este

Tiene diez episodios y está cargada de pasión y drama. 
play

Hoy en Netflix: la miniserie de traición y deseo que te invita a ver más y más

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

últimas noticias

Se trata de Imani Dia Smith.

Conmoción en Disney: asesinaron a una reconocida actriz que participó en El Rey León

Hace 24 minutos
De acuerdo con el calendario actual y teniendo en cuenta que hay feriados inamovibles y trasladables, dependiendo del día en que caigan serán adelantados o atrasados.

Días de descanso: cuáles son los meses que tendrán más feriados en 2026

Hace 28 minutos
Los signos que terminan 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año

Cuáles son los signos que terminan el 2025 diciendo verdades que se guardaron todo el año

Hace 46 minutos
Anses explicó quiénes acceden a $52.250 en enero.

ANSES entrega $52.250: quiénes pueden acceder en enero 2026

Hace 51 minutos
Pampita habló sobre la Navidad que pasó en la clínica.

Pampita habló por primera vez tras pasar Navidad en una clínica de Punta del Este

Hace 1 hora