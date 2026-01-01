Atención jubilados de ANSES: por qué el 23 de enero 2026 es una fecha importante

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) indicó que el 23 de enero es una fecha importante para los jubilados que superan el haber mínimo, ya que es el día que empieza a cobrar sus haberes.

Los pagos se acreditan en base al último número del DNI de cada beneficiario.

Además el primer mes del 2026 llegará con un aumento del 2,5% en las prestaciones.

Esta cifra se basa en el último índice de inflación difundido por el Indec.

