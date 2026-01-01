1 de enero de 2026 Inicio
Atención jubilados de ANSES: por qué el 23 de enero 2026 es una fecha importante

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó por qué los beneficiarios deben estar atentos a esta fecha.

Anses explicó que los jubilados deben estar atentos al día 23 de enero.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) indicó que el 23 de enero es una fecha importante para los jubilados que superan el haber mínimo, ya que es el día que empieza a cobrar sus haberes.
  • Los pagos se acreditan en base al último número del DNI de cada beneficiario.
  • Además el primer mes del 2026 llegará con un aumento del 2,5% en las prestaciones.
  • Esta cifra se basa en el último índice de inflación difundido por el Indec.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el aumento de enero, que será del 2,5%. En paralelo, les pidió a los jubilados que superan el haber mínimo que estén atentos al día viernes 23, ya que es la fecha en la que empiezan a recibir sus haberes del primer mes del 2026 según la terminación de su DNI.

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUH para enero.
AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en enero 2026

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social.
A cuánto sube la jubilación de ANSES en enero 2026

Con la actualización del 2,5%, y el bono de $70.000 para los grupos habilitados a cobrarlo, los nuevos montos son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $349.303,33 + bono de $70.000 = $419.303,33
  • Jubilación máxima: $2.351.141,84
  • Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $279.443,60 + bono de $70.000 = $314.523,04
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60 + bono de $70.000 = $349.443,60

Jubilados que superan la mínima de ANSES: calendario de pagos en enero 2026

Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada titular:

  • Documentos finalizados en 0 y 1: 23 de enero
  • Documentos finalizados en 2 y 3: 26 de enero
  • Documentos finalizados en 4 y 5: 27 de enero
  • Documentos finalizados en 6 y 7: 28 de enero
  • Documentos finalizados en 8 y 9: 29 de enero
