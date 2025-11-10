10 de noviembre de 2025 Inicio
AUH de ANSES: cuánto cobro según la cantidad de hijos en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las cifras que cobra cada familia este mes.

Anses explicó cuánto paga a cada familia por hijo por la AUH en noviembre.

Anses explicó cuánto paga a cada familia por hijo por la AUH en noviembre.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un aumento del 2,1% para la AUH para noviembre.
  • El monto de la prestación pasará a ser de $119.691 por menor, aunque de ese valor, el organismo paga el 80% y retiene el 20% restante, que se libera al presentar la Libreta AUH.
  • Los beneficiarios comienzan a recibir sus haberes de noviembre a partir de hoy.
  • La AUH está dirigida a madres, padres o titulares que convivan con hijos menores de 18 años

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza con el calendario de pagos de noviembre. En ese sentido, hoy comienza a entregar la Asignación Universal por Hijo (AUH), prestación que con el aumento previsto para este mes, ascenderá a los $95.752 finales por hijo.

En noviembre, las familias con un hijo cobrarán $148.002,80 en total.
ANSES paga $148.002 en noviembre 2025: cuáles son los dos beneficios que se combinan

Madre hijo AUH

AUH de ANSES: monto con aumento en noviembre 2025

La AUH este mes tendrá un aumento del 2,1% en base al dato de inflación de septiembre. En ese sentido, las familias reciben los siguientes montos:

  • Por 1 hijo: $95.752,80.
  • 2 hijos: $191.505,60.
  • 3 hijos: $287.258,40.
  • 4 hijos: $383.011,20.
  • 5 hijos: $478.764,00.
  • 6 hijos: $574.516,80.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La AUH está dirigida a madres, padres o titulares que convivan con hijos menores de 18 años, siempre que sean solteros. En los casos de discapacidad, no rige límite de edad.

Además, deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Ser argentino o tener residencia legal mínima de dos años.
  • Presentar DNI del titular y de los hijos.
  • Los hijos deben ser menores de 18 años y solteros (sin límite si tienen discapacidad).
  • Acreditar situación laboral: desocupado, trabajador informal, de casas particulares o monotributista social.
  • Completar y presentar la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad.
  • No superar el tope de ingresos de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles por grupo familiar.

AUH de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Las fechas de pago se organizan según el último número del DNI de cada titular:

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre.
Dua Lipa junto a su familia, presente en la cancha de Boca.

Dua Lipa, invitada de lujo en el Superclásico entre Boca y River: así se la vio en La Bombonera con los colores de Argentina

 Esta serie, dirigida por Erik Richter Strand y Steve Lightfoot, desató gran entusiasmo en redes sociales.
play

La intensa miniserie de Netflix que es adictiva para muchos: tiene 6 capítulos

Este precio posiciona a la fragancia dentro de la categoría de lujo accesible.

Este es el perfume favorito de Luis Miguel: cuánto sale en Argentina

Lourdes Fernández se mostró junto a su abuela, mamá y su hermana, entre otros

El emotivo reencuentro de Lourdes Fernández con su familia tras el escándalo con su expareja

Ahora, llegó a la gran N roja, una nueva producción estadounidense, se trata de Young Sheldon, la serie de comedia que atrapó a miles de televidentes de todo el mundo y está siendo de lo más visto en este sitio web.
play

Cuál es la trama de Young Sheldon, la serie de comedia que llegó a Netflix con todas sus temporadas

El divorcio de la pareja había sorprendido al mundo del espectáculo.

Qué hizo Justin Theroux, el ex esposo de Jennifer Aniston, ante el anuncio de la nueva pareja de la actriz

