AUH de ANSES: cuánto cobro según la cantidad de hijos en noviembre 2025

Anses explicó cuánto paga a cada familia por hijo por la AUH en noviembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un aumento del 2,1% para la AUH para noviembre.
El monto de la prestación pasará a ser de $119.691 por menor, aunque de ese valor, el organismo paga el 80% y retiene el 20% restante, que se libera al presentar la Libreta AUH.
Los beneficiarios comienzan a recibir sus haberes de noviembre a partir de hoy.
La AUH está dirigida a madres, padres o titulares que convivan con hijos menores de 18 años
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza con el calendario de pagos de noviembre. En ese sentido, hoy comienza a entregar la Asignación Universal por Hijo (AUH), prestación que con el aumento previsto para este mes, ascenderá a los $95.752 finales por hijo.