AUH de ANSES: cuánto cobro según la cantidad de hijos en noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las cifras que cobra cada familia este mes. Por







Anses explicó cuánto paga a cada familia por hijo por la AUH en noviembre. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un aumento del 2,1% para la AUH para noviembre.

El monto de la prestación pasará a ser de $119.691 por menor, aunque de ese valor, el organismo paga el 80% y retiene el 20% restante, que se libera al presentar la Libreta AUH.

Los beneficiarios comienzan a recibir sus haberes de noviembre a partir de hoy.

La AUH está dirigida a madres, padres o titulares que convivan con hijos menores de 18 años La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza con el calendario de pagos de noviembre. En ese sentido, hoy comienza a entregar la Asignación Universal por Hijo (AUH), prestación que con el aumento previsto para este mes, ascenderá a los $95.752 finales por hijo.

Madre hijo AUH Freepik AUH de ANSES: monto con aumento en noviembre 2025 La AUH este mes tendrá un aumento del 2,1% en base al dato de inflación de septiembre. En ese sentido, las familias reciben los siguientes montos:

Por 1 hijo: $95.752,80.

2 hijos: $191.505,60.

3 hijos: $287.258,40.

4 hijos: $383.011,20.

5 hijos: $478.764,00.

6 hijos: $574.516,80. Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES La AUH está dirigida a madres, padres o titulares que convivan con hijos menores de 18 años, siempre que sean solteros. En los casos de discapacidad, no rige límite de edad.

Además, deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser argentino o tener residencia legal mínima de dos años.

Presentar DNI del titular y de los hijos.

Los hijos deben ser menores de 18 años y solteros (sin límite si tienen discapacidad).

Acreditar situación laboral: desocupado, trabajador informal, de casas particulares o monotributista social.

Completar y presentar la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad.

No superar el tope de ingresos de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles por grupo familiar. AUH de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025 Las fechas de pago se organizan según el último número del DNI de cada titular: