6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES dio una información importante sobre las Becas Progresar para noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció una novedad que afectará a los beneficiarios de esta prestación.

Por
Anses dio información importante de sobre las Becas Progresar para noviembre.

Anses dio información importante de sobre las Becas Progresar para noviembre.


ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que el 30 de noviembre es el día límite para anotarse en las Becas Progresar línea Trabajo.
  • Para acceder es necesario cumplir con una serie específica de requisitos.
  • El monto de la Beca este mes será de $28.000.
  • Se trata de un beneficio que facilita el acceso y la continuidad educativa en diferentes niveles y modalidades de formación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara los pagos de noviembre. Y en ese sentido, dio información importante a los beneficiarios de las Becas Progresar, ya que el día domingo 30 será la fecha límite para anotarse en la línea Progresar Trabajo.

Anses explicó quiénes pueden inscribirse hasta el 30 de noviembre en las Becas Progresar.
Te puede interesar:

Becas Progresar de ANSES: quiénes pueden inscribirse hasta el 30 de noviembre 2025

Becas Progresar ANSES
El incumplimiento de este nuevo requisito derivará en anulación de la acreditación de los montos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El incumplimiento de este nuevo requisito derivará en anulación de la acreditación de los montos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES

El programa está orientado a jóvenes argentinos o con residencia legal mínima de dos años en el país. Los requisitos se dividen según cada línea de beca.

Los requisitos generales son los siguientes:

  • Tener entre 16 y 24 años para nivel obligatorio.
  • No superar ingresos familiares equivalentes a tres salarios mínimos.
  • Ser alumno regular, contar con vacunación completa y participar en actividades complementarias.

Monto de las Becas Progresar de ANSES en noviembre 2025

El monto de la Beca Progresar se estableció en $35.000 para alumnos inscriptos en la línea Progresar Enfermería, que reciben la totalidad de la prestación. Las demás líneas otorgaron un pago del 80% del monto (es decir, $28.000), y el 20% restante se acumula hasta la presentación de la certificación académica al final del ciclo lectivo.

Becas progresar ANSES
El incumplimiento resultará en la anulación de la acreditación de los montos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El incumplimiento resultará en la anulación de la acreditación de los montos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Quiénes se pueden anotar en las Becas Progresar de ANSES hasta el 30 de noviembre

Progresar Trabajo mantiene abiertas sus inscripciones hasta el día 30. El resto de las líneas (Obligatorio, Superior y Enfermería) ya cerraron sus convocatorias para este ciclo.

Los interesados deben ingresar a la web oficial de Progresar o utilizar la aplicación “Mi ANSES” o “Mi Argentina” para postularse. Durante el proceso es necesario cargar datos personales, adjuntar la documentación solicitada y seleccionar el curso, carrera o nivel educativo que desean cursar.

Los solicitantes deben prestar atención a las notificaciones oficiales y completar correctamente los formularios, ya que la gestión es gratuita y personal, no requiere intermediarios. ANSES evaluará la situación socioeconómica, escolaridad y los datos personales de cada postulante antes de confirmar la adjudicación del beneficio.

Cómo me anoto a las Becas Progresar de ANSES

Para realizar este trámite, es necesario ingresar al sitio web oficial de las Becas Progresar. Una vez allí, los postulantes deben seleccionar la línea de beca correspondiente y completar sus datos personales. Quienes ya están registrados ingresan con su CUIL y contraseña, mientras que los nuevos usuarios deben crear una cuenta.

El formulario requiere completar una encuesta obligatoria y cargar información académica. Al finalizar, el sistema genera un comprobante de inscripción que sirve como constancia del trámite.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses entrega $2.241.568 a un grupo específico en noviembre.

ANSES paga $2.241.568 a un grupo en noviembre 2025: cuál es la prestación

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la AUH o AUE.

El extra de ANSES que puede ir entre $52.000 y $108.000: quiénes pueden acceder en noviembre 2025

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 6 de noviembre

Los pagos se realizarán del 25 al 29 de noviembre, de acuerdo con la terminación del DNI.

Prestación por Desempleo de ANSES: por qué el 25 de noviembre 2025 es una fecha clave

Anses explicó por qué el 25 de noviembre es importante para los beneficiarios de la AUH.

Atención AUH de ANSES: por qué es importante el 25 de noviembre 2025

Habrá nuevo aumento de jubilaciones para noviembre.

Oficializaron los nuevos montos de las jubilaciones y asignaciones para noviembre

Rating Cero

Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo.
play

Esta película combina comedia con un profundo drama y ya es de lo más visto de Netflix: de qué se trata

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Salió el primer trailer del documental Lali: la que le gana al tiempo de Netflix

Salió el primer trailer del documental "Lali: la que le gana al tiempo" de Netflix

¿Bizarrap le pone fin a la sessions?

El enigmático número de la exitosa canción de Bizarrap y Daddy Yankee: ¿se terminan las "sessions"?

A los 42 años, el actor mostró su físico actual en redes, junto a un mensaje sobre disciplina y perseverancia.

La impresionante transformación de Alan Richson: así se veía de más joven

Daddy Yankee estuvo en 2009 en La Bombonera para grabar el video de su canción Grito Mundial 

Daddy Yankee recordó su paso por Boca junto a Davoo y Bizarrap: su confesión sobre La 12

últimas noticias

Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

Hace 14 minutos
El dólar oficial recupera valores de la semana pasada tras el alza del lunes.

El dólar se estabiliza y por segunda jornada jornada consecutiva cotiza por debajo de los $1.500

Hace 18 minutos
play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Hace 33 minutos
Así quedó la unidad de la línea 152

Fuerte choque entre dos colectivos en el centro de la Ciudad: al menos 8 personas heridas

Hace 35 minutos
Puelches combina naturaleza, tradición gaucha y hospitalidad local.

Turismo en Argentina: el pueblo que tiene un encanto mágico y rural para pasar un finde

Hace 37 minutos