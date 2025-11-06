ANSES dio una información importante sobre las Becas Progresar para noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció una novedad que afectará a los beneficiarios de esta prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara los pagos de noviembre. Y en ese sentido, dio información importante a los beneficiarios de las Becas Progresar , ya que el día domingo 30 será la fecha límite para anotarse en la línea Progresar Trabajo.

El programa está orientado a jóvenes argentinos o con residencia legal mínima de dos años en el país . Los requisitos se dividen según cada línea de beca.

El incumplimiento de este nuevo requisito derivará en anulación de la acreditación de los montos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El monto de la Beca Progresar se estableció en $35.000 para alumnos inscriptos en la línea Progresar Enfermería , que reciben la totalidad de la prestación. Las demás líneas otorgaron un pago del 80% del monto ( es decir, $28.000 ), y el 20% restante se acumula hasta la presentación de la certificación académica al final del ciclo lectivo.

Progresar Trabajo mantiene abiertas sus inscripciones hasta el día 30. El resto de las líneas (Obligatorio, Superior y Enfermería) ya cerraron sus convocatorias para este ciclo.

Los interesados deben ingresar a la web oficial de Progresar o utilizar la aplicación “Mi ANSES” o “Mi Argentina” para postularse. Durante el proceso es necesario cargar datos personales, adjuntar la documentación solicitada y seleccionar el curso, carrera o nivel educativo que desean cursar.

Los solicitantes deben prestar atención a las notificaciones oficiales y completar correctamente los formularios, ya que la gestión es gratuita y personal, no requiere intermediarios. ANSES evaluará la situación socioeconómica, escolaridad y los datos personales de cada postulante antes de confirmar la adjudicación del beneficio.

Cómo me anoto a las Becas Progresar de ANSES

Para realizar este trámite, es necesario ingresar al sitio web oficial de las Becas Progresar. Una vez allí, los postulantes deben seleccionar la línea de beca correspondiente y completar sus datos personales. Quienes ya están registrados ingresan con su CUIL y contraseña, mientras que los nuevos usuarios deben crear una cuenta.

El formulario requiere completar una encuesta obligatoria y cargar información académica. Al finalizar, el sistema genera un comprobante de inscripción que sirve como constancia del trámite.