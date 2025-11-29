29 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de pago del último mes del año.

Por
Anses difundió las fechas de cobro de la AUH para diciembre.

Anses difundió las fechas de cobro de la AUH para diciembre.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió las fechas de pago de la AUH para diciembre.
  • En el último mes del año los beneficiarios cobrarán $122.492 por cada hijo menor de 17 años.
  • El aumento del 2,3% previsto para el último mes del año es de 2,3%.
  • Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada titular.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó las fechas de cobro de diciembre para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Para el último mes del año está previsto un aumento del 2,3%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre registrado por el Indec.

Anses entrega $122.443 en diciembre a un grupo de beneficiarios.
Te puede interesar:

ANSES entrega $122.443 en diciembre 2025: quiénes pueden acceder

AUH ANSES
La Administración Nacional de Seguridad Social determino nuevos topes para este grupo de beneficiarios.

La Administración Nacional de Seguridad Social determino nuevos topes para este grupo de beneficiarios.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a madres, padres o titulares que convivan con hijos menores de 18 años, siempre que sean solteros. En los casos de discapacidad, no rige límite de edad. Para extranjeros, se exige una residencia legal mínima de dos años.

Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025

Con la actualización del 2,34%, así quedan los montos para el último mes del año:

  • AUH: $122.492
  • Pago directo con la retención del 20%: $97.993,60
  • Hijo con discapacidad: $398.853
  • Pago directo: $319.082,40

AUH de ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025

Los pagos de la AUH se realizarán según la terminación del DNI del titular:

  • Martes 9 de diciembre: DNI terminados en 0
  • Miércoles 10: terminados en 1
  • Jueves 11: terminados en 2
  • Viernes 12: terminados en 3
  • Lunes 15: terminados en 4
  • Martes 16: terminados en 5
  • Miércoles 17: terminados en 6
  • Jueves 18: terminados en 7
  • Viernes 19: terminados en 8
  • Lunes 22: terminados en 9
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses entrega $479.055 en diciembre a un grupo especifico.

ANSES entrega $479.055 en diciembre 2025: quiénes pueden acceder

Anses entrega en diciembre un total de $3.440.695 a un grupo reducido.

ANSES entrega $3.440.695 a un grupo reducido en diciembre 2025: chequeá si te corresponde

Anses difundió información importante para los jubilados y pensionados.

El dato clave que ANSES dio a conocer a jubilados y pensionados para diciembre 2025

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Desempleo y Pago Único, este viernes 28 de noviembre

Los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo en diciembre.

Se confirmó de cuánto será el monto del aguinaldo para los jubilados de la mínima

Jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo en diciembre.

ANSES confirmó el aumento de 2,34% de las prestaciones para diciembre 2025: los nuevos montos más el aguinaldo

Rating Cero

Barili anunció la salida de una compañera de trabajo.

La dolorosa despedida de Rodolfo Barili a una compañera, tras 17 años en Telefe Noticias: "Ha sido un placer este viaje"

La serie de Assassins Creed se anunció por primera vez en 2020.

Este es el primer actor confirmado de Assassin's Creed en Netflix: está en Euphoria

Si buscas una producción que puedas ver con toda tu familia, Netflix tiene una buena noticia para ti con el lanzamiento de “En sueños”, la película animada que te llevará por un viaje fantástico y conmovedor que te permitirá explorar un mundo mágico.
play

En sueños: de qué se trata la película ideal para ver en familia y que es furor en Netflix

Los hermanos Russo se enfrascaron en una de las mayores polémicas de su carrera hace siete años. En 2018, los directores estrenaron en cines Vengadores: Infinity War iniciando con ello el fin de la Saga del Infinito. 

Esta pelea de Hulk aún enoja a los fans de Marvel que esperan revancha: ¿cuál es?

Un relato que integra humor, encuentros inesperados y el clima cálido propio de fin de año.
play

Está en Netflix y es una película que te deja las emociones a flor de piel

¿Pico Mónaco fue infiel?

Pico Mónaco infraganti: filtraron el mensaje íntimo a una famosa a espaldas de su esposa

últimas noticias

El comunicado lleva la firma también de los ministros de salud provinciales. 

"Las vacunas salvan vidas": el comunicado del Gobierno y las provincias tras el polémico acto en el Congreso

Hace 9 minutos
Efe Saravolu tenía 24 años.

Macabro hallazgo en Cañuelas: encontraron el cuerpo de un turista turco desaparecido hace un mes

Hace 20 minutos
Barili anunció la salida de una compañera de trabajo.

La dolorosa despedida de Rodolfo Barili a una compañera, tras 17 años en Telefe Noticias: "Ha sido un placer este viaje"

Hace 22 minutos
Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Ecoturismo y hasta actividades de aventura: este es el destino de Uruguay ideal para visitar

Hace 1 hora
La serie de Assassins Creed se anunció por primera vez en 2020.

Este es el primer actor confirmado de Assassin's Creed en Netflix: está en Euphoria

Hace 1 hora