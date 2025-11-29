AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de pago del último mes del año. Por + Seguir en







Anses difundió las fechas de cobro de la AUH para diciembre. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió las fechas de pago de la AUH para diciembre.

En el último mes del año los beneficiarios cobrarán $122.492 por cada hijo menor de 17 años.

El aumento del 2,3% previsto para el último mes del año es de 2,3%.

Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada titular. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó las fechas de cobro de diciembre para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Para el último mes del año está previsto un aumento del 2,3%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre registrado por el Indec.

AUH ANSES La Administración Nacional de Seguridad Social determino nuevos topes para este grupo de beneficiarios. Freepik AUH de ANSES: quiénes pueden acceder La Asignación Universal por Hijo está dirigida a madres, padres o titulares que convivan con hijos menores de 18 años, siempre que sean solteros. En los casos de discapacidad, no rige límite de edad. Para extranjeros, se exige una residencia legal mínima de dos años.

Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025 Con la actualización del 2,34%, así quedan los montos para el último mes del año:

AUH: $122.492

Pago directo con la retención del 20%: $97.993,60

Hijo con discapacidad: $398.853

Pago directo: $319.082,40 AUH de ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 Los pagos de la AUH se realizarán según la terminación del DNI del titular: