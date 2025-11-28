28 de noviembre de 2025 Inicio
ANSES entrega $479.055 en diciembre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo está dirigido este monto.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abona en diciembre un total de $479.055 a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Para poder acceder a este beneficio es necesario cumplir con una serie de requisitos, como ser mayor de 65 años.
  • En el último mes del año los haberes tendrán un aumento del 2,3% en base a la inflación de octubre.
  • Además, a este grupo también le corresponde cobrar el bono de refuerzo de $70.000 y el medio aguinaldo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el último calendario de pagos del año. En ese sentido, explicó que los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en diciembre cobrarán un total de $479.055 por la suma de su haber mensual con aumento, el bono de refuerzo de $70.000 y el medio aguinaldo.

Anses entrega en diciembre un total de $3.440.695 a un grupo reducido.
ANSES entrega $3.440.695 a un grupo reducido en diciembre 2025: chequeá si te corresponde

Jubilados ANSES
PUAM de ANSES: quiénes pueden acceder

Pueden cobrar esta ayuda personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación ni pensión, y que además cumplan con los siguientes requisitos:

  • Ser argentino, argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud de la PUAM), o extranjero con una residencia mínima de 20 años (de los cuales 10 años deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la prestación).
  • No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales ni la Prestación por Desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
  • Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.

Monto de la PUAM de ANSES en diciembre 2025

En diciembre, los beneficiarios de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán un total de $479.055, por el aguinaldo, el bono de $70.000 y el haber con aumento de $272.703.

Jubilados ANSES
Bono de $70.000 de ANSES

Los beneficiarios del haber mínimo y los pensionados son los destinatarios del bono de refuerzo $70.000.

Los jubilados cuyos ingresos se ubiquen entre $340.745 y $410.745 van a recibir un bono proporcional, diseñado para completar la diferencia hasta alcanzar ese tope máximo.

Aguinaldo de ANSES

El pago de la segunda cuota del aguinaldo se acredita con los haberes de diciembre, en la misma fecha de cobro que la prestación principal.

En el caso de la PUAM, el monto del aguinaldo será aproximadamente de $136.352.

