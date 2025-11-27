ANSES deposita $581.319 por única vez en diciembre 2025: quiénes pueden acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el nuevo valor de la jubilación mínima para el próximo mes, que incluye aumento por inflación y dos adicionales. Por + Seguir en







La jubilación mínima asciende a $340.879,59 más extras en diciembre de 2025. Pexels

La jubilación mínima en diciembre será de $340.879,59 antes de adicionales.

Con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso asciende a $410.879,59.

La suma final de $581.319,38 surge al incorporarse la segunda cuota del aguinaldo.

El aumento del 2,34% corresponde a la inflación de octubre relevada por el Indec. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió que la jubilación mínima alcanzará en diciembre de 2025 un monto total de $581.319,38, resultado de la actualización por inflación, el bono previsional de $70.000 y la segunda cuota del aguinaldo. Esta combinación convierte al último mes del año en uno de los más significativos para quienes perciben el haber mínimo, ya que concentra todos los componentes de ingreso previstos por el calendario oficial.

Anses - Jubilación El bono previsional mantiene su valor de $70.000 desde marzo de 2024. Freepik Monto de la jubilación mínima de ANSES en diciembre 2025 La actualización del 2,34%, vinculada al IPC de octubre, eleva la jubilación mínima a $340.879,59. Esta cifra se complementa con el bono extraordinario, que sigue fijado en $70.000, y con el pago del aguinaldo, cuyo monto se calcula sobre el haber actualizado. La suma de estos conceptos determina el ingreso final de $581.319,38, que beneficia a quienes cobran la mínima en todo el país.

Bono de $70.000 de ANSES El bono previsional continúa vigente para diciembre sin modificaciones. Este extra está destinado a jubilados que perciben el haber mínimo y busca amortiguar el impacto de la inflación sobre los ingresos más bajos. Aunque el bono permanece congelado desde marzo de 2024, su incorporación mensual sigue siendo determinante para el total que reciben los beneficiarios.

Anses - Jubilación El aguinaldo completa el monto final de $581.319,38 para quienes perciben el haber mínimo. Pexels Aguinaldo de ANSES La segunda cuota del aguinaldo se liquida junto con los haberes de diciembre. Este pago, que integra de manera directa el ingreso final, eleva de forma considerable la cifra que recibirán quienes cobran la mínima. El proceso de liquidación se realiza en la misma fecha habitual según la terminación del DNI, siguiendo el esquema escalonado del organismo.