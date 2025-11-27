27 de noviembre de 2025 Inicio
ANSES deposita $581.319 por única vez en diciembre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el nuevo valor de la jubilación mínima para el próximo mes, que incluye aumento por inflación y dos adicionales.

La jubilación mínima asciende a $340.879

La jubilación mínima asciende a $340.879,59 más extras en diciembre de 2025.

  • La jubilación mínima en diciembre será de $340.879,59 antes de adicionales.
  • Con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso asciende a $410.879,59.
  • La suma final de $581.319,38 surge al incorporarse la segunda cuota del aguinaldo.
  • El aumento del 2,34% corresponde a la inflación de octubre relevada por el Indec.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió que la jubilación mínima alcanzará en diciembre de 2025 un monto total de $581.319,38, resultado de la actualización por inflación, el bono previsional de $70.000 y la segunda cuota del aguinaldo. Esta combinación convierte al último mes del año en uno de los más significativos para quienes perciben el haber mínimo, ya que concentra todos los componentes de ingreso previstos por el calendario oficial.

Jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo en diciembre.
Monto de la jubilación mínima de ANSES en diciembre 2025

La actualización del 2,34%, vinculada al IPC de octubre, eleva la jubilación mínima a $340.879,59. Esta cifra se complementa con el bono extraordinario, que sigue fijado en $70.000, y con el pago del aguinaldo, cuyo monto se calcula sobre el haber actualizado. La suma de estos conceptos determina el ingreso final de $581.319,38, que beneficia a quienes cobran la mínima en todo el país.

Bono de $70.000 de ANSES

El bono previsional continúa vigente para diciembre sin modificaciones. Este extra está destinado a jubilados que perciben el haber mínimo y busca amortiguar el impacto de la inflación sobre los ingresos más bajos. Aunque el bono permanece congelado desde marzo de 2024, su incorporación mensual sigue siendo determinante para el total que reciben los beneficiarios.

Aguinaldo de ANSES

La segunda cuota del aguinaldo se liquida junto con los haberes de diciembre. Este pago, que integra de manera directa el ingreso final, eleva de forma considerable la cifra que recibirán quienes cobran la mínima. El proceso de liquidación se realiza en la misma fecha habitual según la terminación del DNI, siguiendo el esquema escalonado del organismo.

