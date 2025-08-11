Atención: el importante beneficio que se puede seguir cobrando en agosto 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó quiénes perciben esta ayuda este mes. Por







La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) ayuda a las familias que no tienen acceso al servicio de gas natural. Lo hace a través del pago del Programa Hogar, una ayuda económica destinada a la compra de garrafas de 10, 12 o 15 kilos para poder cocinar o calefaccionar el hogar. En ese sentido, se detalló cuáles son las condiciones que se deben cumplir para poder cobrar este beneficio.

El monto de este beneficio puede variar según la ubicación del domicilio, la cantidad de personas que viven en la casa y la época del año. En invierno, este programa recibe un refuerzo adicional, ya que con el frio puede aumentar el consumo de gas. También hay bonificaciones extra si hay personas con algún tipo de discapacidad o viven más de 5 personas en la casa.

Para poder acceder a este cobro, se deben cumplir algunas condiciones que habilitan al solicitante a recibir la ayuda:

No deben están registrados servicios de gas natural ni tarifa social de gas a nombre de ningún integrante.

Los ingresos del grupo familiar tienen un tope de dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMMV), y en el caso de ser monotributistas se permite hasta la Categoría C.

De haber alguien con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope puede extenderse a 3 SMMV o Categoría D.

En algunas provincias, los topes pueden variar.

Hasta 2,8 salarios mínimos o categoría D, si no hay personas con discapacidad en el hogar.

Hasta 4,2 salarios mínimos o categoría E, si algún integrante posee CUD. (Esta excepción aplica en: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires).