PNC de ANSES: montos y calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los valores y el cronograma para quienes reciben Pensiones No Contributivas y acceden a la Prestación Alimentar.

Por
Los montos de la Prestación Alimentar se mantienen sin cambios.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) detalló cómo será el esquema de pagos de agosto 2025 para los titulares de Pensiones No Contributivas(PNC) que además acceden a la Prestación Alimentar. El haber mensual se eleva a $220.013,76, al que se suma un bono extraordinario de $70.000, lo que deja un total de $290.013,76. Además, este grupo recibe la asistencia alimentaria en la misma fecha del pago previsional.

El calendario de pagos coincide con el de la AUH y otras asignaciones.
Jubilados ANSES.png
El pago para PNC incluye un bono de $70.000, vigente en agosto.

PNC de ANSES: monto con aumento en agosto 2025

El monto de las PNC fue actualizado con un incremento del 1,6% dispuesto por el decreto 274/2024. De esta manera, el haber alcanza los $220.013,76. Al mismo tiempo, se mantiene vigente el refuerzo mensual de $70.000, sin necesidad de trámites adicionales. Este bono aplica a quienes perciben el haber mínimo. Así, el total depositado será de $290.013,76.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Prestación Alimentar está destinada a titulares de la Asignación por Embarazo, Asignación Universal por Hijo, Pensiones No Contributivas y otros beneficios, siempre que cumplan con los requisitos estipulados por el programa. Su objetivo principal es garantizar el acceso a la Canasta Básica Alimentaria.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES de agosto 2025

En agosto, los valores se mantienen sin cambios respecto de julio:

  • $52.250 para familias con un hijo o personas embarazadas

  • $81.936 para familias con dos hijos

  • $108.062 para familias con tres hijos o más

Estos montos se acreditan junto con los haberes mensuales.

PNC 1.png
El calendario de pago para PNC comienza el 8 de agosto y finaliza el 14.

PNC de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025

El calendario de pagos para titulares de PNC, que incluye tanto el haber como el bono y la Prestación Alimentar, es el siguiente:

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de agosto

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 11 de agosto

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 12 de agosto

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 13 de agosto

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 14 de agosto

