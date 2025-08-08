8 de agosto de 2025 Inicio
AUE de ANSES: cuánto dinero me corresponde y cómo es el calendario de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá sin cambios los montos de la Prestación Alimentar y dio a conocer las fechas de pago para quienes cobran la Asignación por Embarazo.

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la Asignación por Embarazo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que la Tarjeta Alimentar, también conocida como Prestación Alimentar, mantendrá los mismos valores que en julio 2025. El beneficio se acredita de forma automática junto con el pago de la Asignación por Embarazo (AUE), sin necesidad de hacer trámites adicionales. Además, se confirmó el cronograma de pagos correspondiente a agosto.

El calendario de pagos coincide con el de la AUH y otras asignaciones.
AUH de ANSES: cuánto y cuándo cobro la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

AUE ANSES
AUE de ANSES: monto con aumento en agosto 2025

La AUE incluye un ajuste por movilidad, y el monto total actualizado para agosto alcanza los $111.141. De ese total, el 80% se paga mensualmente, lo que representa $88.912,80. El 20% restante, equivalente a $22.228,20, se acumula y se abona tras presentar la documentación correspondiente al finalizar el embarazo.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Prestación Alimentar está dirigida a los siguientes grupos:

  • Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 14 años.

  • Personas que reciben la Asignación por Embarazo.

  • Titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez o madres de 7 hijos.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES de agosto 2025

Los importes se mantienen sin modificaciones respecto al mes anterior:

  • Personas embarazadas o familias con un solo hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres o más hijos: $108.062

AUE ANSES
AUE de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025

La Prestación Alimentar se acredita junto con el haber de la AUE, de acuerdo con la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: 11 de agosto

  • DNI terminados en 1: 12 de agosto

  • DNI terminados en 2: 13 de agosto

  • DNI terminados en 3: 14 de agosto

  • DNI terminados en 4: 18 de agosto

  • DNI terminados en 5: 19 de agosto

  • DNI terminados en 6: 20 de agosto

  • DNI terminados en 7: 21 de agosto

  • DNI terminados en 8: 22 de agosto

  • DNI terminados en 9: 25 de agosto

