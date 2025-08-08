AUE de ANSES: cuánto dinero me corresponde y cómo es el calendario de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá sin cambios los montos de la Prestación Alimentar y dio a conocer las fechas de pago para quienes cobran la Asignación por Embarazo. Por







La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la Asignación por Embarazo. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que la Tarjeta Alimentar, también conocida como Prestación Alimentar, mantendrá los mismos valores que en julio 2025. El beneficio se acredita de forma automática junto con el pago de la Asignación por Embarazo (AUE), sin necesidad de hacer trámites adicionales. Además, se confirmó el cronograma de pagos correspondiente a agosto.

AUE ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos que recibirán los titulares de la AUE durante el sexto mes del año. Freepik AUE de ANSES: monto con aumento en agosto 2025 La AUE incluye un ajuste por movilidad, y el monto total actualizado para agosto alcanza los $111.141. De ese total, el 80% se paga mensualmente, lo que representa $88.912,80. El 20% restante, equivalente a $22.228,20, se acumula y se abona tras presentar la documentación correspondiente al finalizar el embarazo.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Prestación Alimentar está dirigida a los siguientes grupos:

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 14 años.

Personas que reciben la Asignación por Embarazo .

Titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez o madres de 7 hijos.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES de agosto 2025 Los importes se mantienen sin modificaciones respecto al mes anterior: