AUE de ANSES: cuánto dinero me corresponde y cómo es el calendario de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que la Tarjeta Alimentar, también conocida como Prestación Alimentar, mantendrá los mismos valores que en julio 2025. El beneficio se acredita de forma automática junto con el pago de la Asignación por Embarazo (AUE), sin necesidad de hacer trámites adicionales. Además, se confirmó el cronograma de pagos correspondiente a agosto.
AUE ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos que recibirán los titulares de la AUE durante el sexto mes del año.
AUE de ANSES: monto con aumento en agosto 2025
La AUE incluye un ajuste por movilidad, y el monto total actualizado para agosto alcanza los $111.141. De ese total, el 80% se paga mensualmente, lo que representa $88.912,80. El 20% restante, equivalente a $22.228,20, se acumula y se abona tras presentar la documentación correspondiente al finalizar el embarazo.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Prestación Alimentar está dirigida a los siguientes grupos:
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES de agosto 2025
Los importes se mantienen sin modificaciones respecto al mes anterior:
-
Personas embarazadas o familias con un solo hijo: $52.250
-
Familias con dos hijos: $81.936
-
Familias con tres o más hijos: $108.062
AUE ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de pago correspondientes al quinto mes del año.
AUE de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025
La Prestación Alimentar se acredita junto con el haber de la AUE, de acuerdo con la terminación del DNI:
-
DNI terminados en 0: 11 de agosto
-
DNI terminados en 1: 12 de agosto
-
DNI terminados en 2: 13 de agosto
-
DNI terminados en 3: 14 de agosto
-
DNI terminados en 4: 18 de agosto
-
DNI terminados en 5: 19 de agosto
-
DNI terminados en 6: 20 de agosto
-
DNI terminados en 7: 21 de agosto
-
DNI terminados en 8: 22 de agosto
-
DNI terminados en 9: 25 de agosto