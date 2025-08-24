24 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

AUE de ANSES: este es el monto con aumento confirmado para septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un incremento del 1,9% en la Asignación por Embarazo desde el próximo mes, con impacto en los haberes y beneficios complementarios.

Por
La AUE sube 1

La AUE sube 1,9% en septiembre y se ajusta por IPC según la fórmula de movilidad.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que la Asignación por Embarazo (AUE) tendrá un aumento del 1,9% desde septiembre de 2025. La actualización se realiza bajo la fórmula de movilidad, que se ajusta en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El pago retenido de la AUH equivale al 20% mensual acumulado y se cobra al presentar la Libreta.
Te puede interesar:

ANSES deposita un extra inesperado para muchas madres: cómo cobrar $188.000

AUE ANSES
La AUE incluye la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

La AUE incluye la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

AUE de ANSES: monto con aumento en septiembre 2025

Con el incremento, la Asignación por Embarazo (AUE) pasará a ser de $115.088. Sin embargo, debido a la retención mensual del 20%, las beneficiarias recibirán de forma directa $92.070,40, mientras que el monto retenido se libera después del nacimiento o la interrupción del embarazo.

En la Zona 1, que incluye provincias patagónicas como Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, se aplica un plus por zona desfavorable. Allí, el beneficio ascenderá a $149.615, con un pago mensual directo de $119.692 tras la retención.

Beneficios complementarios de la AUE de ANSES

Además del aumento, las titulares de la AUE acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar y al Complemento Leche del Plan 1000 Días, que en septiembre 2025 se ubicará en $42.711. Este beneficio adicional no se ajusta por movilidad, pero representa un refuerzo clave en el acceso a la nutrición durante el embarazo. Ambos apoyos se otorgan sin necesidad de trámites.

AUE de ANSES: cómo acceder

La Anses otorga la Asignación por Embarazo de manera automática a las mujeres inscriptas en el Plan Sumar, garantizando la atención médica y controles de la gestación. En estos casos no es necesario realizar gestiones presenciales.

AUE ANSES
En la Zona 1, las beneficiarias accederán a un pago de hasta $119.692 mensuales.

En la Zona 1, las beneficiarias accederán a un pago de hasta $119.692 mensuales.

En cambio, las trabajadoras de casas particulares y monotributistas sociales deben iniciar el trámite solicitando turno en Anses. La prestación se habilita a partir de la semana 12 de embarazo y contempla un pago retroactivo que cubre toda la gestación, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 27.611.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

atencion anses: estas son las condiciones de unos interesantes creditos desde $100.000

Atención ANSES: estas son las condiciones de unos interesantes créditos desde $100.000

Anses explicó de qué forma los beneficiarios de la AUH pueden acceder a un crédito de $1.350.000 en septiembre.

AUH de ANSES: cómo acceder a un crédito de $1.350.000 en septiembre 2025

Anses dio detalles sobre cuánto pagará por la Tarjeta Alimentar en septiembre.

Se supo el nuevo monto de la AUH de ANSES: qué pasa con la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025

Anses explicó que los beneficiarios de la AUH y SUAF pueden acecder a préstamos que ofrecen el Banco Nación y el Banco Provincia.

Atención ANSES: bancos ofrecen créditos accesibles de hasta 72 cuotas

La Asignación de Pago Único por Matrimonio subirá a $100.421,34 en septiembre 2025.

APU por Matrimonio de ANSES: paso a paso para cobrar $100.000 en septiembre 2025

Las APU de nacimiento, adopción y matrimonio tendrán un aumento del 1,9% desde septiembre 2025.

APU de ANSES: todo lo que hay que saber en un septiembre 2025 con aumentos

Rating Cero

play

Verónica de la Canal: "Mis diseños son transgresores como mi personalidad"

play

Ana Garibaldi, sobre las coimas en Discapacidad: "Me siento abrumada por este Gobierno"

Oliván resaltó que nunca estuvo sola durante su recuperación.

María Julia Oliván, sobre las cicatrices del accidente doméstico: "El que menos pude zafar fue..."

El exintegrante de Sumo criticó a sus colegas en su programa de radio.

Después de criticar al folklore, Roberto Pettinato se metió con Coldplay: "Prefiero..."

La compositora cumplió 69 años este 23 de agosto.

Cumpleaños de Cris Morena: una fecha que vas más allá de un habitual festejo

De qué se trata esta oscura película de Fabián Bielinsky.
play

Está en Netflix, es un éxito y está protagonizada por Ricardo Darín

últimas noticias

La AUE sube 1,9% en septiembre y se ajusta por IPC según la fórmula de movilidad.

AUE de ANSES: este es el monto con aumento confirmado para septiembre 2025

Hace 23 minutos
El pago retenido de la AUH equivale al 20% mensual acumulado y se cobra al presentar la Libreta.

ANSES deposita un extra inesperado para muchas madres: cómo cobrar $188.000

Hace 23 minutos
Atención ANSES: estas son las condiciones de unos interesantes créditos desde $100.000

Atención ANSES: estas son las condiciones de unos interesantes créditos desde $100.000

Hace 45 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 18 de junio de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3807 del sábado 23 de agosto de 2025

Hace 8 horas
play

Verónica de la Canal: "Mis diseños son transgresores como mi personalidad"

Hace 8 horas