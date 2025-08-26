Atención AUH de ANSES: por qué el 10 de septiembre es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó la importancia de esta fecha. Todos los detalles. Por







Anses explicó a los beneficiarios de la AUH que deben prestar atención al 10 de septiembre. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya prepara el cronograma de cobros del próximo mes. En ese sentido, se indicó que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) comenzarán a recibir sus haberes a partir del día miércoles 10 de septiembre.

AUH ANSES La fecha límite de presentación es el 31 de diciembre de 2025. Redes Sociales Aumenta la AUH de ANSES en septiembre 2025 Gracias a la suba del 1,9% prevista para el mes de septiembre, la AUH pasará a ser de $115.087, aunque de ese total solo cobrarán $92.070, ya que todos los meses ANSES retiene el 20% del monto de la prestación.

En el caso de la AUH por discapacidad, el valor sube a $374.744.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES Para poder cobrar la Asignación, es indispensable pertenecer a alguno de los siguientes grupos:

Personas con hijos menores de 18 años, sin empleo registrado o con ingresos por debajo del salario mínimo.

Trabajadores del servicio doméstico y monotributistas sociales.

Titulares de programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

Padres o tutores de hijas e hijos con discapacidad, sin límite de edad y con CUD vigente. AUH de ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025 El cronograma de cobros se establece según el último número del DNI de cada beneficiario: DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre.

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre.

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre.

DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre.

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre.

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre.

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre.

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre.

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre.