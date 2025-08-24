Atención ANSES: estas son las condiciones de unos interesantes créditos desde $100.000

24 de agosto de 2025 Inicio
La Administración Nacional de la Seguridad Social informó qué beneficiarios pueden acceder a préstamos personales del Banco Nación y Banco Provincia en agosto 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) podrán solicitar créditos en Banco Nación y Banco Provincia durante agosto 2025. El monto de los préstamos varía entre $100.000 y $1.350.000, con plazos de devolución que alcanzan los 72 meses.

La AUE sube 1,9% en septiembre y se ajusta por IPC según la fórmula de movilidad.
AUE de ANSES: este es el monto con aumento confirmado para septiembre 2025

ANSES: quiénes pueden acceder a los créditos

Los créditos están destinados a beneficiarios de AUH y SUAF que cobren sus haberes en Banco Nación o Banco Provincia. Además, deben cumplir con estas condiciones:

  • Ser mayores de 18 años y residir en Argentina.

  • Contar con CUIL activo, Clave Digital y una cuenta bancaria en funcionamiento.

  • Mantener un buen historial crediticio.

  • Tener ingresos que no superen los $317.800, equivalente al salario mínimo vigente en julio 2025.

El beneficio se limita a quienes perciban sus prestaciones en las entidades mencionadas, que tienen un acuerdo operativo con Anses para validar datos en tiempo real.

Montos y plazos de los créditos

Los préstamos ofrecen montos desde $100.000 hasta $1.350.000, con plazos de entre 12 y 72 meses. Las condiciones incluyen:

  • Tasa Nominal Anual (TNA): 79%

  • Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA): 114,92%

  • Cuotas fijas durante toda la vigencia del préstamo

Estas condiciones permiten planificar el pago mensual, aunque en plazos extensos los intereses acumulados resultan más significativos.

Cómo acceder al crédito

El trámite se realiza de manera 100% online a través del homebanking de Banco Nación o Banco Provincia. El paso a paso incluye:

  1. Ingresar al sitio oficial del banco.

  2. Seleccionar la opción “Créditos para beneficiarios de ANSES”.

  3. Iniciar sesión con usuario y clave digital.

  4. Indicar el tipo de prestación (AUH o SUAF).

  5. Elegir monto y plazo deseados.

  6. Confirmar la solicitud.

La acreditación del dinero suele concretarse en menos de 48 horas hábiles directamente en la cuenta del solicitante. Este esquema busca garantizar agilidad y transparencia, con respaldo de bancos estatales que ofrecen condiciones más competitivas que las entidades privadas.

