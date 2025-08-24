24 de agosto de 2025 Inicio
ANSES deposita un extra inesperado para muchas madres: cómo cobrar $188.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social sorprendió en agosto 2025 con un pago extraordinario para titulares de una asignación que cumplan con un trámite clave antes de fin de año.

El pago retenido de la AUH equivale al 20% mensual acumulado y se cobra al presentar la Libreta.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que las madres titulares de la Asignación Universal por Hijo recibirán un pago adicional de $188.000 al presentar la Libreta AUH. Este monto corresponde al 20% retenido cada mes y se acredita de forma anual cuando se cumplen los controles de salud, educación y vacunación.

La AUE sube 1,9% en septiembre y se ajusta por IPC según la fórmula de movilidad.
AUE de ANSES: este es el monto con aumento confirmado para septiembre 2025

La Libreta AUH se puede presentar en Mi ANSES o en oficinas hasta el 31 de diciembre.

Por qué ANSES retiene dinero a la AUH

El sistema de la AUH incluye desde su creación una retención del 20% del monto mensual. Este dinero se acumula y se entrega en un pago único anual, siempre que se presente la Libreta AUH con los controles correspondientes. La medida busca garantizar que los fondos se utilicen en favor de niñas y niños, incentivando la continuidad escolar y el cumplimiento de controles médicos y vacunación.

Cuánto cobro por presentar la Libreta de la AUH de ANSES

Los montos acumulados que se liberan al presentar la libreta dependen de la zona de residencia y la condición del menor:

  • $188.069,40 por hijo en zona general.

  • $612.401,00 por hijo con discapacidad en zona general.

  • $244.491,60 por hijo en zona austral.

  • $796.122,60 por hijo con discapacidad en zona austral.

Estos valores reflejan la suma retenida durante el año y pueden representar un ingreso clave para muchas familias.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El trámite puede realizarse en línea a través de Mi ANSES o en oficinas sin turno previo. El paso a paso digital incluye:

  1. Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  2. Verificar el estado en la sección Hijos > Libreta AUH.

  3. Descargar el formulario si faltan datos de educación, salud o vacunación.

  4. Completar la información requerida y obtener firma en escuela o centro de salud.

  5. Subir foto del formulario en formato JPG.

  6. Confirmar la carga en el sistema.

Los montos alcanzan hasta $796.122 por hijo con discapacidad en la zona austral.

En forma presencial, se puede entregar la libreta en papel en cualquier oficina. El plazo límite es el 31 de diciembre de cada año. En caso de presentar la documentación en abril, la acreditación suele realizarse en junio junto con el pago mensual. No completar el trámite implica perder tanto el monto retenido como la asignación en curso.

