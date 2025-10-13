13 de octubre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 14 de octubre

La Administración Nacional de Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 14 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

El beneficio se otorga a familias con hijos con discapacidad y sin empleo formal.
ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este martes 14 de octubre con DNI finalizado en 4.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este martes con DNI terminado en 4.

ANSES: Asignación por Embarazo

El organismo detalló que quienes perciban la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 2 percibirán sus haberes este martes por ventanilla.

ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminado en 4 y 5 percibirán sus montos este martes 14 de octubre.

ANSES: Asignaciones de Pago Único

Las titulas de la Asignación de Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Primera quincena, percibirán sus montos hasta el 10 de noviembre con todos los documentos.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.

