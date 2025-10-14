Donald Trump aclaró sus palabras sobre los comicios y Javier Milei: "Espero que lo apoyen en la elección de medio término"

El presidente de Estados Unidos intentó suavizar sus dichos, que fueron tomados como una amenaza y hasta una confusión respecto de las elecciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , destacó la reunión que mantuvo en la Casa Blanca con su par argentino, Javier Milei , y aclaró sus dichos sobre las elecciones del 26 de octubre luego de que distintos usuarios en las redes sociales advirtieran que el republicano cree que serán presidenciales, en lugar de legislativas.

En su cuenta en Truth Social, Trump pidió que la población argentina apoye al líder libertario en los próximos comicios legislativos: "¡Hoy tuve una excelente reunión con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo argentino comprenda lo bien que está haciendo su trabajo y lo apoye en las próximas elecciones intermedias, para que podamos seguir ayudándole a alcanzar el increíble potencial de Argentina".

En tanto, subrayó la labor del jefe de Estado argentino. "Javier Milei tiene mi respaldo total y absoluto: no les defraudará. ¡HAGAMOS QUE ARGENTINA VUELVA A SER GRANDE!" , aseveró.

El debate en las redes sociales se produjo luego de que una periodista que presenció el encuentro entre ambos presidentes se refiriera al respaldo del norteamericano al libertario. "¿Su apoyo a Argentina depende del resultado de las próximas elecciones legislativas y la capacidad del Gobierno de aprobar para aprobar leyes a largo plazo a través del Congreso?", le preguntó al republicano.

“Si pierde no seremos generosos con Argentina. Si no les va bien, no estaremos cerca en mucho tiempo. Si a Argentina le va bien quedamos bien nosotros, porque habremos ayudado a Argentina. El éxito de Argentina nos beneficia”, respondió Trump en la Casa Blanca. "Si el Presidente no gana, probablemente tengamos una persona extremadamente de izquierda y con una filosofía que metió a Argentina en este problema en primer lugar", agregó.

En tanto, se equivocó al referirse al tiempo de gestión del jefe de Estado, ya que en diciembre recién cumplirá su segundo año de mandato: "Cualquier cosa puede fallar pero nos gustaría darle una oportunidad y pensamos que porque progresó tanto me refiero al trabajo que hizo en los últimos 4 años es increíble. Sería una pena perder ese progreso. Él está muy cerca de tener un gran éxito".

Tras las definiciones del mandatario estadounidense, diferentes usuarios de las redes sociales habían marcado que pensaba que el 26 de octubre se desarrollarán los comicios presidenciales. No obstante, esas elecciones se realizarán en 2027 y en la fecha mencionada se llevarán adelante las legislativas.

Embed "Si Milei":

Por las declaraciones de Donald Trump sobre las elecciones en Argentina pic.twitter.com/t0Kax5VUIJ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 14, 2025

Javier Milei, tras el encuentro con Trump: "Si la Argentina vuelve al populismo, Estados Unidos dejará de apoyarnos"

El presidente Javier Milei publicó este martes un mensaje en sus redes sociales tras el encuentro que mantuvo con Donald Trump en la Casa Blanca, donde ambos líderes ratificaron su sintonía política y el respaldo de Estados Unidos al programa económico argentino.

Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca. Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América”, escribió Milei, y agregó: “Cumplir con esa promesa es un paso más en la dirección que emprendimos el 10 de diciembre de 2023: Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)”.

En su mensaje, el mandatario destacó que el apoyo de Washington es “de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas” y sostuvo que la cooperación bilateral depende de que el país mantenga el rumbo liberal:

“Los argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo. La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país. En su defecto nos van a seguir acompañando”, señaló.

Finalmente, Milei cerró su publicación con un mensaje optimista: “Confío en que esta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solo un mal recuerdo”.