13 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES: quiénes pueden acceder a créditos de $50 millones

Algunos beneficiarios que cobran por la Administración Nacional de la Seguridad Social tienen disponible una línea de préstamos con plazos de devolución de hasta seis años.

Por
Los créditos cuentan con plazos de devolución de hasta 72 meses
Los créditos cuentan con plazos de devolución de hasta 72 meses, lo que brinda mayor flexibilidad de pago.Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que en agosto 2025 los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del organismo pueden acceder a créditos personales de hasta $50.000.000, con plazos de devolución de hasta 72 meses. Aunque no se otorgan de manera directa, la gestión se realiza mediante entidades bancarias como el Banco Nación y el Banco Provincia.

Anses acredita la AUH a los monotributistas que cumplan con determinados requisitos.
Te puede interesar:

AUH de ANSES: requisitos que los monotributistas deben cumplir para acceder en agosto 2025

Este beneficio está orientado a brindar financiamiento rápido y accesible a los adultos mayores, con aprobaciones que demoran entre 24 y 72 horas hábiles. La acreditación del dinero se concreta en la cuenta bancaria del solicitante, sin afectar el calendario de pagos de la ANSES ni otros beneficios como bonos o aumentos.

Anses - Jubilación
El Banco Nación y el Banco Provincia ofrecen condiciones preferenciales, incluyendo tasas más bajas y facilidades para clientes con CBU propio.

El Banco Nación y el Banco Provincia ofrecen condiciones preferenciales, incluyendo tasas más bajas y facilidades para clientes con CBU propio.

Atención beneficiarios de ANSES: quiénes pueden acceder al crédito de $50 millones

La línea está destinada a jubilados y pensionados que cumplan con requisitos básicos:

  • DNI vigente.

  • Cuenta bancaria con CBU propio.

  • Usuario activo en la banca online del banco otorgante.

  • La cuota mensual no debe superar el 35% del ingreso neto.

No se exige ser cliente previo de la entidad ni presentar garantías adicionales.

Bancos que ofrecen créditos para jubilados de ANSES

Las principales entidades que comercializan estos préstamos son:

  • Banco Nación: con tasas subsidiadas, hasta 60 cuotas fijas y trámites online.

  • Banco Provincia: con beneficios extra para clientes de Cuenta DNI y opción de solicitud vía celular.

Otras entidades privadas también ofrecen productos similares, aunque con condiciones menos favorables.

Anses - Jubilación
La aprobación, una vez presentada la solicitud completa, puede demorar entre 24 y 72 horas hábiles, con acreditación directa en la cuenta bancaria del beneficiario.

La aprobación, una vez presentada la solicitud completa, puede demorar entre 24 y 72 horas hábiles, con acreditación directa en la cuenta bancaria del beneficiario.

Requisitos para acceder a estos créditos

Además de ser beneficiario de la Anses, se requiere:

  • Tener DNI vigente y cuenta bancaria propia.

  • Contar con acceso a la plataforma de banca online.

  • No poseer deudas de alto riesgo o juicios en curso que limiten la aprobación.

Cumpliendo estas condiciones, el trámite puede realizarse 100% online o en sucursal, con aprobación ágil y acreditación directa en la cuenta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses indicó si los monotributistas pueden acceder al cobro de la AUH.

AUH de ANSES: ¿puedo acceder al beneficio si soy monotributista en agosto 2025?

Anses explicó que le entrega $90.353 a los monotributistas en agosto.

Atención, monotributistas: ANSES les entrega un extra de $90.353 en agosto 2025

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 13 de agosto

Anses informó quiénes cobran casi $50.000 extra este mes.

ANSES deposita casi $50.000: quiénes pueden acceder en agosto 2025

Anses explicó quiénes cobran $367.757 en agosto.

ANSES paga $367.757 hasta el 22 de agosto: quiénes pueden acceder

Anses explicó cuál es el grupo de AUH que puede cobrar un monto superior.

AUH de ANSES: un grupo puede cobrar un monto superior por mes

Rating Cero

Lali Espósito eligió a Alan Lenz en lugar de Valentina y las redes estallaron.
play

Escándalo en La Voz Argentina 2025: la polémica elección de Lali Espósito que hizo estallar a las redes

Un film familiar llegó a Netflix en agosto 2025.
play

Cigüeñas, la historia que no te contaron es la película que volvió a ser tendencia en Netflix: de qué se trata

Tiene muy pocos capítulos, está en Netflix y es una serie que marcó un antes y un después

No se ha confirmado cuál será el rol de Paladín en el nuevo spin-off de Bruja Escarlata y Visión para Disney Plus.

Marvel apostará por un villano interesante e infravalorado en la próxima serie de Vision

Martina Pereyra, recordada por su participación en Gran Hermano.

La impresionante transformación de Martina Pereyra de Gran Hermano: notable cambio de look

A pesar de la compra, Skydance podría desprenderse de sus inversiones en Argentina.

Skydance compró Paramount Global: qué pasará con Telefe tras la millonaria fusión

últimas noticias

Condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión.

Juicio de Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual

Hace 10 minutos
Los integrantes del equipo argentino de Copa Davis.

Con una novedad, se confirmó el equipo de Argentina para enfrentar a Países Bajos por la Copa Davis

Hace 23 minutos
Segúnla autopsia, Williams Quispe Quenta murió a causa de un edema agudo de pulmón ycongestión visceral generalizada

Detuvieron a otra viuda negra, acusada por la muerte de un joven en Ciudadela

Hace 25 minutos
La Comisión de Acción Social y Salud Pública elevó un pedido de informe al Gobierno tras las muertes por fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: Diputados realizó un pedido de informe al Gobierno ante la creciente cantidad de muertes

Hace 37 minutos
play

Causa $LIBRA: investigan posibles "pagos indirectos a funcionarios públicos"

Hace 38 minutos