ANSES: quiénes pueden acceder a créditos de $50 millones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que en agosto 2025 los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del organismo pueden acceder a créditos personales de hasta $50.000.000, con plazos de devolución de hasta 72 meses. Aunque no se otorgan de manera directa, la gestión se realiza mediante entidades bancarias como el Banco Nación y el Banco Provincia.

Este beneficio está orientado a brindar financiamiento rápido y accesible a los adultos mayores, con aprobaciones que demoran entre 24 y 72 horas hábiles. La acreditación del dinero se concreta en la cuenta bancaria del solicitante, sin afectar el calendario de pagos de la ANSES ni otros beneficios como bonos o aumentos.

La línea está destinada a jubilados y pensionados que cumplan con requisitos básicos:

DNI vigente.

Cuenta bancaria con CBU propio.

Usuario activo en la banca online del banco otorgante.

La cuota mensual no debe superar el 35% del ingreso neto.

No se exige ser cliente previo de la entidad ni presentar garantías adicionales.

Bancos que ofrecen créditos para jubilados de ANSES Las principales entidades que comercializan estos préstamos son: Banco Nación: con tasas subsidiadas, hasta 60 cuotas fijas y trámites online.

Banco Provincia: con beneficios extra para clientes de Cuenta DNI y opción de solicitud vía celular. Otras entidades privadas también ofrecen productos similares, aunque con condiciones menos favorables.

Requisitos para acceder a estos créditos Además de ser beneficiario de la Anses, se requiere: Tener DNI vigente y cuenta bancaria propia.

Contar con acceso a la plataforma de banca online.

No poseer deudas de alto riesgo o juicios en curso que limiten la aprobación. Cumpliendo estas condiciones, el trámite puede realizarse 100% online o en sucursal, con aprobación ágil y acreditación directa en la cuenta.