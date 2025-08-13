ANSES: quiénes pueden acceder a créditos de $50 millones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que en agosto 2025 los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del organismo pueden acceder a créditos personales de hasta $50.000.000, con plazos de devolución de hasta 72 meses. Aunque no se otorgan de manera directa, la gestión se realiza mediante entidades bancarias como el Banco Nación y el Banco Provincia.
Este beneficio está orientado a brindar financiamiento rápido y accesible a los adultos mayores, con aprobaciones que demoran entre 24 y 72 horas hábiles. La acreditación del dinero se concreta en la cuenta bancaria del solicitante, sin afectar el calendario de pagos de la ANSES ni otros beneficios como bonos o aumentos.
Anses - Jubilación
El Banco Nación y el Banco Provincia ofrecen condiciones preferenciales, incluyendo tasas más bajas y facilidades para clientes con CBU propio.
Pexels
Atención beneficiarios de ANSES: quiénes pueden acceder al crédito de $50 millones
La línea está destinada a jubilados y pensionados que cumplan con requisitos básicos:
No se exige ser cliente previo de la entidad ni presentar garantías adicionales.
Bancos que ofrecen créditos para jubilados de ANSES
Las principales entidades que comercializan estos préstamos son:
-
Banco Nación: con tasas subsidiadas, hasta 60 cuotas fijas y trámites online.
-
Banco Provincia: con beneficios extra para clientes de Cuenta DNI y opción de solicitud vía celular.
Otras entidades privadas también ofrecen productos similares, aunque con condiciones menos favorables.
Anses - Jubilación
La aprobación, una vez presentada la solicitud completa, puede demorar entre 24 y 72 horas hábiles, con acreditación directa en la cuenta bancaria del beneficiario.
Pexels
Requisitos para acceder a estos créditos
Además de ser beneficiario de la Anses, se requiere:
-
Tener DNI vigente y cuenta bancaria propia.
-
Contar con acceso a la plataforma de banca online.
-
No poseer deudas de alto riesgo o juicios en curso que limiten la aprobación.
Cumpliendo estas condiciones, el trámite puede realizarse 100% online o en sucursal, con aprobación ágil y acreditación directa en la cuenta.