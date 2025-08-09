Atención AUH de ANSES: el plus desconocido que podés cobrar en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó de qué beneficio se trata.

Anses indicó cuál es el extra poco conocido al que pueden los beneficiarios de la AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega un plus poco conocido a las madres embarazadas y familias titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Se trata del Complemento Leche del Plan 1000 Días , un apoyo alimentario destinado a garantizar el desarrollo saludable de las embarazadas y sus hijos (hasta los 3 años de edad).

Qué es el Complemento Leche de ANSES y cuánto cobro en agosto 2025

Es un refuerzo alimentario, dispuesto en el marco del Plan 1000 días, para asegurar la provisión de leche y otros alimentos para un desarrollo saludable de las embarazadas y de sus hijos de hasta 3 años.

Aumento en la Asignación Universal por Hijo y en otras prestaciones

Es un monto adicional que busca acompañar el crecimiento saludable con una ayuda alimentaria específica.

Este beneficio está destinado a los siguientes grupos:

Este monto se deposita en la misma cuenta que la AUH y es compatible con Tarjeta Alimentar y otros beneficios.

Complemento Leche ANSES El increíble extra de ANSES del que pocos saben Pexels

Complemento Leche de ANSES: cuánto cobro en agosto 2025

En el mes de agosto 2025, el monto del Complemento Leche es de $42.162 por hijo.

Cómo acceder al Complemento Leche de ANSES

Según la página web oficial de Anses, su implementación es automática, no es necesario realizar ningún trámite adicional.