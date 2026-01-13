13 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 14 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 14 de enero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Anses explicó hasta cuándo se cobran las Becas Progresar.
Te puede interesar:

Hasta cuándo puedo cobrar las Becas Progresar de ANSES en enero 2026

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar este miércoles con DNI finalizado en 3.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 3 podrán cobrar este miércoles.

Asignación por Embarazo

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este martes con DNI culminado en 2.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Los titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad podrán cobrar este martes con DNI finalizado en 0 y 1.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización de DNI.

Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Pensiones no Contributivas podrán cobrar este miércoles con DNI culminado en 6 y 7.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de febrero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses dio a conocer la fecha en la que la AUH termina de cobrar en enero. 

Esta es la fecha límite para la AUH de ANSES en enero 2026: de qué se trata

Anses explicó por qué los jubilados de la mínima deben prestar atención al día 22 de enero.

Atención jubilados de ANSES: por qué el 22 de enero es una fecha muy importante

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 13 de enero

Anses sumó una herramienta digital que facilita las consultas online.

Si tenés que hacer consultas en ANSES, no podés no saber esta novedad: de qué se trata

El monto busca acompañar los gastos educativos del inicio de clases.

Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES: cuándo se cobran los $85.000

Anses informó quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual 2026.

Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES: quiénes pueden acceder

Rating Cero

Cris Morena participará de un Campamento Musical en Uruguay. 

Cris Morena lanzó un exclusivo campamento musical con un precio que generó mucha polémica

Mirtha Legrand y su futuro, según las predicciones de Venus Psíquica: el 2026 será difícil. 

Mirtha Legrand tendrá un año duro según Venus Psíquica: "No va a poder conducir el programa"

Luciano Castro está envuelto en un escándalo por la infidelidad a Griselda Siciliani.

Luciano Castro y otra infidelidad: apareció una tercera en discordia en plena crisis con Griselda Siciliani

Patricia Bullrich visitó a Fátima Florez y la elogió por su perfecta imitación.

Fátima Florez, entre las obras más vistas de Mar del Plata: el guiño de una figura del Gobierno

Julio Iglesias.
play

El crudo relato de una de las denunciantes de Julio Iglesias: "Me usaba casi todas las noches"

La película de Dolores Fonzi representará a la Argentina en los próximos Premios Oscar.

"Belén", de Dolores Fonzi, nominada a los Premios Goya como mejor película iberoamericana

últimas noticias

Foto creada con IA: Milei estrechando la mano de un brigadista en la Patagonia.

Incendios en Chubut: Milei compartió una foto con brigadistas, pero estaba hecha con IA

Hace 5 minutos
En su segundo mandato, Donald Trump mantiene una política activa contra los extranjeros en Estados Unidos. 

Estados Unidos revocó un récord de 100 mil visados durante el primer año de Donald Trump

Hace 38 minutos
María Becerra tuvo un gran gesto por los incendios en Chubut.

María Becerra realizó una gran donación para combatir los voraces incendios en Chubut

Hace 41 minutos
El Gigante de Arroyito comenzó su etapa de remodelación.

Rosario Central vende fragmentos históricos de su estadio usados en el Mundial 1978: qué son y cuánto salen

Hace 42 minutos
Matías Alé y Carna Crivelli fueron testigos de la crecida del mar.

El programa de Matías Alé captó en vivo el impacto de la ola gigante en Mar del Plata

Hace 54 minutos