Este es el extra de ANSES que solo cobrarán algunos jubilados en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó a qué monto se debe este refuerzo y a quiénes está dirigido.

Anses indicó de qué se trata el extra que solo cobrará un grupo de jubilados.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que sigue entregando el bono de $70.000.
  • El mismo está destinado a los jubilados y pensionados del haber mínimo.
  • Con el refuerzo y el incremento del 2,5% el monto de la mínima asciende a $419.301.
  • El organismo aclaró que quienes superan el haber mínimo no acceden automáticamente al bono completo. En esos casos, el refuerzo se liquida de manera proporcional hasta alcanzar un ingreso tope fijado en $419.299.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza con el calendario de pagos de enero. Y en ese sentido, el organismo confirmó que los jubilados y pensionados titulares del haber mínimo vuelven a cobrar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 junto al aumento del 2,5%.

Jubilados ANSES
En junio, los jubilados recibirán un aumento del 8,8%, además del pago del bono y el medio aguinaldo otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Monto de las jubilaciones de ANSES en enero 2026

Con la suba del 2,5% prevista para este mes, en base a la fórmula de movilidad actual que toma el IPC de dos meses atrás, los montos de este mes son:

  • Jubilación mínima: $419.301 ($349.301 + bono de $70.000)
  • Jubilación máxima: $2.350.461

Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES en enero 2026

Los jubilados y pensionados del haber mínimo vuelven a cobrar el bono de $70.000. Este refuerzo le corresponde completo a quienes cobran $349.301, y en el caso de quienes cobren un poco más, reciben un bono proporcional de menor valor hasta llegar a $419.301.

Jubilados ANSES
Aunque se haya anunciado un aumento en la jubilación mínima a partir del próximo mes, el Gobierno no comunico si se otorgará un nuevo bono para los adultos mayores.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en enero 2026

Las fechas de pago se ordenan según el último número del DNI de cada beneficiario

Jubilados que cobran la mínima de ANSES

  • DNI terminado en 3: 14 de enero
  • DNI terminado en 4: 15 de enero
  • DNI terminado en 5: 16 de enero
  • DNI terminado en 6: 19 de enero
  • DNI terminado en 7: 20 de enero
  • DNI terminado en 8: 21 de enero
  • DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilados que superan la mínima de ANSES

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
