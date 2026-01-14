Este es el extra de ANSES que solo cobrarán algunos jubilados en enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó a qué monto se debe este refuerzo y a quiénes está dirigido. Por + Seguir en







Anses indicó de qué se trata el extra que solo cobrará un grupo de jubilados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que sigue entregando el bono de $70.000.

El mismo está destinado a los jubilados y pensionados del haber mínimo.

Con el refuerzo y el incremento del 2,5% el monto de la mínima asciende a $419.301.

El organismo aclaró que quienes superan el haber mínimo no acceden automáticamente al bono completo. En esos casos, el refuerzo se liquida de manera proporcional hasta alcanzar un ingreso tope fijado en $419.299. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza con el calendario de pagos de enero. Y en ese sentido, el organismo confirmó que los jubilados y pensionados titulares del haber mínimo vuelven a cobrar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 junto al aumento del 2,5%.

Jubilación mínima: $419.301 ($349.301 + bono de $70.000)

($349.301 + bono de $70.000) Jubilación máxima: $2.350.461 Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES en enero 2026 Los jubilados y pensionados del haber mínimo vuelven a cobrar el bono de $70.000. Este refuerzo le corresponde completo a quienes cobran $349.301, y en el caso de quienes cobren un poco más, reciben un bono proporcional de menor valor hasta llegar a $419.301.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en enero 2026 Las fechas de pago se ordenan según el último número del DNI de cada beneficiario

Jubilados que cobran la mínima de ANSES DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero Jubilados que superan la mínima de ANSES DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero