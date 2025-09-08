Atención ANSES: requisito para cobrar un bono de $70.000 en septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma acceder a este extra. Por







La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que le entregará un bono de refuerzo de ingresos $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados, pero para poder acceder deberán cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, no superar el límite de ingresos fijado este mes en el $390.277.

Bono de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima DNI terminados en 0: lunes 8/9.

DNI terminados en 1: martes 9/9.

DNI terminados en 2: miércoles 10/9.

DNI terminados en 3: jueves 11/9.

DNI terminados en 4: viernes 12/9.

DNI terminados en 5: lunes 15/9.

DNI terminados en 6: martes 16/9.

DNI terminados en 7: miércoles 17/9.

DNI terminados en 8: jueves 18/9.

DNI terminados en 9: viernes 19/9.

DNI terminados en 2 y 3: martes 23/9.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24/9.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25/9.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26/9.

Pensiones no Contributivas DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre.