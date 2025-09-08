Atención ANSES: requisito para cobrar un bono de $70.000 en septiembre 2025

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que le entregará un bono de refuerzo de ingresos $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados, pero para poder acceder deberán cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, no superar el límite de ingresos fijado este mes en el $390.277.
Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
El Banco Provincia lanzó una nueva línea de crédito especialmente diseñada para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Freepik
Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES
Este bono de refuerzo de ingresos está dirigido a jubilados y pensionados que cobren hasta $390.277,17. Para quienes reciben la mínima, el bono se cobra de forma completa, pero quienes cobran un poco más, el monto se va a ajustar de manera proporcional hasta llegar al tope fijado.
Bono de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025
El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:
Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
Los beneficiarios del SIPA podrán recibir dos montos suplementarios adicionales junto con el haber actualizado otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Freepik
Jubilados que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22/9.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23/9.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24/9.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25/9.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26/9.