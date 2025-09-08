8 de septiembre de 2025 Inicio
Atención ANSES: requisito para cobrar un bono de $70.000 en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma acceder a este extra.

Por
Anses explicó cuál es el requisito para cobrar un bono de $70.000.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó que le entregará un bono de refuerzo de ingresos $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados, pero para poder acceder deberán cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, no superar el límite de ingresos fijado este mes en el $390.277.

Anses detalló por qué los jubilados de la mínima deben prestar atención al día 19 de septiembre.
Atención jubilados de ANSES: por qué el 19 de septiembre es una fecha clave

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
El Banco Provincia lanzó una nueva línea de crédito especialmente diseñada para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES

Este bono de refuerzo de ingresos está dirigido a jubilados y pensionados que cobren hasta $390.277,17. Para quienes reciben la mínima, el bono se cobra de forma completa, pero quienes cobran un poco más, el monto se va a ajustar de manera proporcional hasta llegar al tope fijado.

Bono de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: lunes 8/9.
  • DNI terminados en 1: martes 9/9.
  • DNI terminados en 2: miércoles 10/9.
  • DNI terminados en 3: jueves 11/9.
  • DNI terminados en 4: viernes 12/9.
  • DNI terminados en 5: lunes 15/9.
  • DNI terminados en 6: martes 16/9.
  • DNI terminados en 7: miércoles 17/9.
  • DNI terminados en 8: jueves 18/9.
  • DNI terminados en 9: viernes 19/9.
Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
Los beneficiarios del SIPA podrán recibir dos montos suplementarios adicionales junto con el haber actualizado otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22/9.
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23/9.
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24/9.
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25/9.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26/9.

Pensiones no Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre.
