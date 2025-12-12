Quiénes pueden acceder a los reintegros de Beneficios ANSES para aprovechar en las Fiestas La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuáles son los grupos beneficiarios de estos descuentos. Por + Seguir en







Anses indicó quiénes pueden acceder al programa Beneficios Anses.

anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) indicó que el programa Beneficios Anses está dirigido a jubilados y pensionados.

Este programa ofrece descuentos desde 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y a un 20% en artículos de perfumería y limpieza.

Para obtener estos beneficios en los comercios adheridos, solo hay que pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión.

En algunos locales se solicita el DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece un programa llamado Beneficios Anses, una iniciativa de descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país.

Beneficios ANSES Los jubilados y pensionados usuarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tienen acceso a una serie de beneficios exclusivos en supermercados. pexels Qué es Beneficios ANSES Los Beneficios de Anses están conformados por diversos descuentos y reintegros, que se aplican en locales adheridos, como supermercados, almacenes, farmacias, entre otros.

Quiénes pueden acceder a Beneficios ANSES Pueden utilizar estos descuentos todas las personas que cobren una jubilación o pensión a través de Anses. No se requiere inscripción previa: el beneficio se activa automáticamente al pagar con la tarjeta de débito registrada en el organismo.

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto. Freepik Cómo acceder a Beneficios ANSES El acceso a este programa es automático, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales. Solo es necesario abonar las compras con la tarjeta de débito vinculada a los haberes en los comercios adheridos. En algunos locales se solicita el DNI.

Comercios adheridos a Beneficios ANSES El listado de comercios incluye cadenas de supermercados de alcance nacional, almacenes, farmacias y locales de productos de higiene. Se puede consultar la lista oficial a través del sitio web de Anses.