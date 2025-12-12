Quiénes pueden acceder a los reintegros de Beneficios ANSES para aprovechar en las Fiestas

Anses indicó quiénes pueden acceder al programa Beneficios Anses.
anses
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) indicó que el programa Beneficios Anses está dirigido a jubilados y pensionados.
Este programa ofrece descuentos desde 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y a un 20% en artículos de perfumería y limpieza.
Para obtener estos beneficios en los comercios adheridos, solo hay que pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión.
En algunos locales se solicita el DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece un programa llamado Beneficios Anses, una iniciativa de descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país.
Los Beneficios de Anses están conformados por diversos descuentos y reintegros, que se aplican en locales adheridos, como supermercados, almacenes, farmacias, entre otros.
Quiénes pueden acceder a Beneficios ANSES
Pueden utilizar estos descuentos todas las personas que cobren una jubilación o pensión a través de Anses. No se requiere inscripción previa: el beneficio se activa automáticamente al pagar con la tarjeta de débito registrada en el organismo.
Cómo acceder a Beneficios ANSES
El acceso a este programa es automático, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales. Solo es necesario abonar las compras con la tarjeta de débito vinculada a los haberes en los comercios adheridos. En algunos locales se solicita el DNI.
Comercios adheridos a Beneficios ANSES
El listado de comercios incluye cadenas de supermercados de alcance nacional, almacenes, farmacias y locales de productos de higiene. Se puede consultar la lista oficial a través del sitio web de Anses.