12 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quiénes pueden acceder a los reintegros de Beneficios ANSES para aprovechar en las Fiestas

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuáles son los grupos beneficiarios de estos descuentos.

Por
Anses indicó quiénes pueden acceder al programa Beneficios Anses.

Anses indicó quiénes pueden acceder al programa Beneficios Anses.


anses
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) indicó que el programa Beneficios Anses está dirigido a jubilados y pensionados.
  • Este programa ofrece descuentos desde 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y a un 20% en artículos de perfumería y limpieza.
  • Para obtener estos beneficios en los comercios adheridos, solo hay que pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión.
  • En algunos locales se solicita el DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece un programa llamado Beneficios Anses, una iniciativa de descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país.

La ANSES proporciona un valioso beneficio al comprar productos y mercaderías.
Te puede interesar:

El descuento de ANSES para hacer compras para las Fiestas: de qué se trata

Beneficios ANSES
Los jubilados y pensionados usuarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tienen acceso a una serie de beneficios exclusivos en supermercados.

Los jubilados y pensionados usuarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tienen acceso a una serie de beneficios exclusivos en supermercados.

Qué es Beneficios ANSES

Los Beneficios de Anses están conformados por diversos descuentos y reintegros, que se aplican en locales adheridos, como supermercados, almacenes, farmacias, entre otros.

Quiénes pueden acceder a Beneficios ANSES

Pueden utilizar estos descuentos todas las personas que cobren una jubilación o pensión a través de Anses. No se requiere inscripción previa: el beneficio se activa automáticamente al pagar con la tarjeta de débito registrada en el organismo.

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto.

Cómo acceder a Beneficios ANSES

El acceso a este programa es automático, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales. Solo es necesario abonar las compras con la tarjeta de débito vinculada a los haberes en los comercios adheridos. En algunos locales se solicita el DNI.

Comercios adheridos a Beneficios ANSES

El listado de comercios incluye cadenas de supermercados de alcance nacional, almacenes, farmacias y locales de productos de higiene. Se puede consultar la lista oficial a través del sitio web de Anses.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses detalló qué benefeciarios cobran antes de Navidad.

Atención ANSES: quiénes cobran sus haberes antes de Navidad 2025

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y PNC, este viernes 12 de diciembre

Anses explicó cómo cobrar el aguinaldo sin salir de casa.

Así podés cobrar el aguinaldo de ANSES sin moverte de tu casa en diciembre 2025

Anses explicó cuál es el extra de $85.000 que entrega este mes.

ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre 2025: todo lo que hay que saber

La actualización de datos familiares es clave para sostener la AUH sin demoras.

Cómo evitar que me den de baja la AUH de ANSES en diciembre 2025

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, AUH, SUAF, Embarazo y PNC, este jueves 11 de diciembre

Rating Cero

Deseo de matar regresó de manera explosiva al catálogo de Netflix con Bruce Willis y generó un fenómeno que pocos anticiparon. Aunque se trata de una película estrenada en 2018.
play

De qué se trata Deseo de matar, la película de Bruce Willis que llegó a Netflix y se volvió furor

La serie de Marvel hasta tuvo una continuación en la actualidad gracias a su éxito en los 90.

Dirigió una de las series más famosas de Marvel y ahora critica a todo Hollywood: quien es y qué dijo

El comunicado oficial confirma que Levinton fue operado.

Operaron a Joaquín Levinton tras el infarto: el comunicado oficial de Turf

Joaquín Levinton sufrió un infarto.

Cómo está Joaquín Levinton después de haber sufrido un infarto

El estreno de El secreto de Santa en Netflix desató un particular efecto: los suscriptores comenzaron a debatir en redes por qué esta comedia romántica navideña se volvió tendencia tan rápido. 
play

Cuál es la trama de El secreto de Santa, la película que rápidamente crece en Netflix

Con seis episodios, la producción destaca por su sensibilidad y su mensaje sobre el amor, la aceptación y la reconstrucción personal.
play

Conmueve de principio a fin: la miniserie de Netflix para ver en diciembre

últimas noticias

Los hinchas de Racing podrán ver el partido vs. Estudiantes en pantalla gigante.

Racing abrirá el Cilindro para la final contra Estudiantes: los hinchas podrán ver el partido por pantallas gigantes

Hace 32 minutos
La versión Evo del T5.

Una nueva marca china desembarcó en Argentina

Hace 39 minutos
play

Aberrantes audios en un hogar de niños en Balcarce donde insultan y maltratan a los chicos

Hace 49 minutos
Federico Sturzenegger. 

Reforma laboral: el Gobierno defendió los cambios en vacaciones, indemnizaciones y horas extras

Hace 1 hora
Patricia Bullrich le contestó a Cristina Kirchner.

Patricia Bullrich cruzó a Cristina por las críticas al Gobierno: "Tenga la decencia de no opinar..."

Hace 1 hora