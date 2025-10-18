ANSES entrega $2.241.349: por qué el 21 de noviembre 2025 es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué beneficio se trata este monto. Por







Anses informó quiénes cobran a partir del 21 de noviembre. Pexels

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de noviembre. Es por eso que anunció que el martes 21 del próximo mes será clave para los jubilados que superan el haber mínimo, porque será la fecha en la que comenzarán a recibir sus haberes según la terminación de su DNI.

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto. Freepik

Aumenta la jubilación de ANSES en noviembre 2025 Con la suba del 2% prevista para noviembre, el monto de la jubilación mínima pasará a $333.085,39, que sumado al bono de refuerzo, alcanzará un total de $403.085,39.

Por su parte, los jubilados que cobran el haber máximo percibirán $2.241.349,35.

El bono de $70.000 se paga en su totalidad a quienes cobran la mínima, y de forma proporcional a los que perciben un haber mayor hasta totalizar los $403.085,39.

Jubilados de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025 Las fechas de pago se establecen según el último número de DNI de cada beneficiario: Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social El Banco Provincia lanzó una nueva línea de crédito especialmente diseñada para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Freepik Jubilados que cobran la mínima Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0.

Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1.

Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2.

Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3.

Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4.

Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5.

Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6.

Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7.

Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9. Jubilados que superan la mínima Viernes 21 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 28 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.